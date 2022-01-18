Повестью Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» дополнили приложение «Живые страницы»

Компания Samsung Electronics сообщает, что в библиотеке мобильного приложения для интерактивного чтения «Живые страницы» стало доступно новое произведение современной литературы. Книга Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока», удостоенная премии «Ясная Поляна» в главной номинации «XXI век» и специального приза «Выбор читателей», уже доступна в обновленной версии приложения.

Книга посвящена жизни одной маленькой армянской деревни, понять культуру которой поможет специальный тест в разделе «Игры в слова». Поскольку пространство, где происходят основные события книги, не имеет прямых связей с реальностью, впервые в истории «Живых страниц» для книги была нарисована специальная карта, на которой указаны основные объекты, упоминаемые в произведении. Каждый объект (дома героев, больница, кладбище и т.п.) сопровождается цитатой из текста. В разделе «Герои» впервые представлено животное — Белый павлин, один из ключевых символов произведения.

Кроме того, книгу сопровождают специальные комментарии, написанные Наринэ Абгарян для «Живых страниц». Личные замечания писательницы помогают читателям лучше понять произведение и прочувствовать эмоции автора.

В библиотеку мобильного приложения «Живые страницы» входят произведения русских классиков, в том числе: «Мертвые души», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Идиот», «Двенадцать стульев», «Тихий Дон», «Обломов», а также современные произведения – книги лауреатов премии «Ясная Поляна»: романы «Лавр» Евгения Водолазкина и «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Кроме того, в библиотеке также доступны пьесы «Горе от ума», «Ревизор», «Вишневый сад» и «Гроза» в формате чата. Каждая книга в приложении сопровождается комментариями экспертов, которые помогают лучше понять произведение и его контекст.

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