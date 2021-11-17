Премия «На Благо Мира» – новый формат конкурса и новые партнерства

15 ноября в Информационном агентстве России ТАСС, в онлайн-формате, прошла пресс-конференция, посвящённая завершению конкурса премии за доброту в искусстве «На Благо Мира» 2021-2022 годов. В этом году премия, учрежденная в 2011 году, будет вручаться в 6 раз.

Участники мероприятия подробно поговорили о ходе конкурса, новых правилах его проведения, а также формате премии, призовом фонде, торжественной церемонии подведения итогов.

Участие приняли:

руководитель премии «На Благо Мира», актриса, общественный деятель Инна Гомес;

основатель и автор идеи премии, писатель Александр Усанин;

продюсер премии, актриса, режиссер Ольга Дунаева;

а также члены экспертного совета премии «На Благо Мира»:

писатель, член Академии телевидения, основатель центра «Призвание» Андрей Максимов;

обладатель премии «На Благо Мира», писатель Олег Рой;

актриса театра и кино Дина Корзун.

В начале своей речи Александр Усанин признался: «Для меня очень торжественный день, потому что сейчас исполняется 10 лет с того момента, как мы провели первую нашу церемонию награждения. Этот проект придумали мы с Валентиной Васильевной Толкуновой. Отличительной особенностью конкурса является то, что оценивается не только профессионализм, но нравственная составляющая, то есть то, чему произведение людей учит. Мы задумывали это как интернет-конкурс, где сами зрители рекомендуют друг другу добрые фильмы, книги и так далее, сами ставят оценки за доброту и за профессионализм, а по итогам голосования мы награждаем лауреатов. Также и каждый желающий авторский коллектив мог сам выдвинуть собственную работу на премию».

Александр Усанин сообщил, что в конкурсе будущего года решено перейти от награждения лауреатов исключительно по итогам преимущественно зрительского голосования, которое все чаще превращается в «конкурсы групп поддержки» и поклонников того или иного участника. Результаты зрительского голосования, по словам Усанина, также будут учитываться, но выносить главный вердикт будет уже независимое экспертное жюри.

Ольга Дунаева не преминула отметить, что два последних года показали, насколько актуальна премия, изначально созданная как интернет-проект. По словам продюсера, как в прошлом, так и в этом году, был взрывной рост числа произведений, поданных на конкурс.

«Стало больше именно профессиональных произведений на тему добра, нравственности. Когда 10 лет назад создавался проект, был дефицит — действительно профессиональные авторы не очень часто хотели идти в эти темы, потому что они не коммерческие, они в этом плане не очень перспективные, но сейчас именно профессиональных работ стало намного больше, и уже нашим модераторам очень сложно выбирать», — рассказала Ольга Дунаева. По ее словам, в премии теперь будет 14 номинаций, причем в этот раз впервые появилось разделение по возрастному признаку: 10 номинаций вручаются конкурсантам от 18 лет, а оставшиеся четыре выделили для несовершеннолетних участников (анимация, короткометражный художественный фильм, документальное кино или телепередача, театр).

2 года Премия не может проводить церемонию в формате большого банкетного мероприятия. «Сейчас даже массовые номера в формате телезаписи нельзя организовывать. Нас поддержит партнёр — детский музыкальный театр «Домисолька», который предоставит достаточно большое число музыкальных номеров. Церемония этого года будет посвящена теме детства», — анонсировала Ольга Дунаева

«В этом году мы приобрели огромное количество друзей, появился новый интересный контент, мы работаем с людьми, которые действительно хотят делать мир лучше. Мы каждый год отбираем работы, которые трогают душу, их очень не хватает на нашем телевидении. Я призываю всех, и детей, и родителей, почаще заходить к нам на сайт, чтобы найти доброту, искренность, чистоту. А мы будем стараться изо всех сил, чтобы это произошло», — сказала Инна Гомес.

Андрей Максимов, в свою очередь, поделился своим видением премии: «Я абсолютно уверен, что нет ни одного художника, который борется против нравственности. Но очень важно выделить те произведения в кино, в театре, в литературе, для которых это — главная цель. И мне кажется, что премия замечательна тем, что она поддерживает такие произведения, которые ставят своей целью нравственное воспитание и добро».

Также в рамках пресс-конференции была поднята тема новых партнерств с центром «Призвание» и с Институтом инновационного образования. Ольга Дунаева объявила о том, что совместно с Институтом инновационного образования уже создается проект Школы культурного зрителя, слушателя, читателя для детей и взрослых. А с центром «Призвание» разрабатываются формы партнерства и способы поддержки.

«Я очень благодарен премии за то, что вы нас поддерживаете, — поблагодарил Андрей Максимов. — Наш центр «Призвание» создан для того, чтобы помочь определиться с профессией детям с гуманитарным складом ума. Призвание — это половина счастья, а другая половина — это личная жизнь. Потому что подавляющее большинство людей привыкли работать без удовольствия. Когда я говорю, что в театре артист готов платить деньги, чтобы получить роль, люди не верят в это и считают, что смысл работы в зарабатывании денег, не в самореализации. Если узко говорить, наш центр направлен на то, чтобы помочь детям определить своё призвание, а если говорить шире, мы — единственная организация, которая говорит о важности призвания и старается объяснить сначала родители, а потом детям, как важно найти призвание в жизни».

В продолжение темы Александр Усанин поделился: «Меня очень радует, что школьное сообщество, в частности педагоги, начинают с нами активно сотрудничать. Второй год мы сотрудничаем с Ассоциацией школьных библиотекарей, которые работают с детьми. Если говорить о призовом фонде премии, то его формируют сами зрители и предприниматели, которые хотят, чтобы их детей учили чему-то хорошему. Каждый зритель может поддержать участника конкурса — адресно или увеличить общий фонд премии. Мы хотим возродить дух меценатства в обществе. Но самый главный приз, своего рода эталон нравственности, — это статуэтка, которая сделана из бронзы и покрыта золотом высшей пробы».

«Благодарю за то, что приглашаете нас, писателей, в экспертное сообщество таких премий, как премия «На Благо Мира». Я действительно сетую на то, что пока я член Экспертного совета, я не смогу участвовать в номинациях и получить награду. Тем не менее я участвовал с коротким рассказом в номинации «Художественная литература» и было интересно посмотреть, как на это реагируют ребята, насколько им эта тема литературы близка. Я согласен с теми спикерами, которые сегодня говорили, что не так уж мы серьёзно подходим вообще к теме литературы. У нас сегодня какое-то клиповое мышление. И тем более весь мир сейчас перестраивается, нам быстро выдаются блокбастеры, которые делаются не в России, в них совершенно другая мораль, другие смыслы, другие народности, другие боги. Этого так много, что наш ребёнок находится в таком состоянии, когда его должен направить взрослый, читающий книги, интересующийся театром, кино, знающий режиссеров и уважающий их.

Чем мне была интересна премия? Я увидел, что многие ребята видят для себя премию как дверь в будущую профессию — режиссера, сценариста, продюсера, актёра, писателя и блогера. Три года назад я выиграл премию, но теперь отошёл в сторону, чтобы оценивать работы шорт-листа. По сравнению с прошлым годом, стало больше не более профессиональных, а более концептуальных работ. Я увидел работу над героями, это будут более продуманное литературные вещи. Хотелось бы больше видеть действительно влиятельных людей культуры в Экспертном совете».

Дина Корзун рассказала: «В какой-то момент передо мной как перед творческим человеком, актрисой театра и кино, встал личный выбор. Я его осознала очень глубоко. Это была трансформация, очень глубокая, довольно болезненная. После 2000-х годов пошёл какой-то вал сценариев по криминалу, по убийствам, по каким-то странным женщинам-психологам, которые издеваются над другими людьми. Просто нечего было выбирать. Может быть, и снимали за последние 20 лет хорошие добрые фильмы, но они тонут в массе какой-то пропаганды и чернухи. Мне было очень сложно отказываться, потому что я человек творческий, и есть вот эти возможности говорить со зрителем с экрана, со сцены. Мне очень хотелось всегда говорить о свете, о любви, о добре. Не о розовом сиропчике, а когда добро является результатом выбора, трансформации, выбора души. Когда через испытание проходит личность и, сталкиваясь, например, на своём жизненном пути с камнем, на котором написано «всё-всё обретёшь, но только душу потеряешь» или наоборот, «всё потеряешь, но сохранишь сердце, свет, совесть», и человек выбирает. При этом ещё показать бы в таких произведениях, что он прав, и пройдёт время, а он будет любим, уважаем.

Я каждые три месяца получаю сценарий и говорю моему агенту: «Нет». Нам не нужно вкладывать живую человеческую энергию и оправдывать зло, которое очень легко играть. Зло такое хитрое, оно заставляет нас менять ценности, нравственность, расширяет наши понятия. Именно поэтому в 2011 году организаторам премии стало жизненно необходимо начать говорить в нашем интернет-пространстве, телевидение, в кино говорить с детьми, их родителями совершенно на другие темы. Я — мама троих детей, я их очень люблю, уважаю их как личности. Я понимаю, что это наш народ и это будущее страны. То, что будет, если им не рассказать про их собственную силу, зачем нужна нравственность, зачем нужно знать своё предназначение в жизни, чему нужно служить. Мы всегда чему-то служим, либо деньгам, либо пропаганде разложения.

Я очень рада, что эта независимая премия родилась из глубин, необходимости народа, родителей. То, что мы сейчас вложим вместе с этой премией воспитания и молодых родителей, и детей, и подростков, — сердечный посыл, намерение сделать этот мир вокруг нас лучше, — всё потом прорастёт. Мы все такие разные, с разными намерениями пришли в это общее дело, но мы хотим служить на благо мира. И я уверена, что премия будет становиться более и более известной, потому что контента — нравственного, сильного, жизненного, человечного, — нам не хватает».

В этом году церемония пройдет в формате телевизионной передачи на официальных ресурсах Премии и партнерских каналах 4 декабря, прямо из Музея Победы.

Фото – Сергей ВИНОГРАДОВ

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