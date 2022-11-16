Вера Серебровская: «Эта другая жизнь в отдалённом племени на Камчатке, как и личная зрителя – нормальная»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр, журналист, выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Андрея Добровольского, Андрея Герасимова) Вера Серебровская рассказала о том, для чего она пошла на высшие режиссёрские курсы и о главной идее своего дебютного фильма.

«Для меня, окончание высших курсов не было самоцелью. Я туда пошла для того, чтобы расширить угол зрения. Потому что когда ты приезжаешь на Северный Полюс, остров Врангеля, Шпицберген, Чукотку, видишь всю эту красоту, то понимаешь, что твоего журналистского взгляда не хватает для того, чтобы всё это показать и описать» − рассказала режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Мы живем, и нам кажется наша жизнь нормальной, а какая-то жизнь в отдалённом племени на Камчатке какая-то не такая, возможно немного абсурдная. Я намеренно в своём фильме поднимала градус этого абсурда, чтобы дойдя до точки кипения, зритель понимал, что эта другая жизнь, как и его личная − нормальная. Это и было главной идеей фильма «В одной упряжке»» − отметила Вера Серебровская.

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