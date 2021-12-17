Вернисаж выставки «Книга художника. Подводя итоги» провели в музее Николая Островского

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16 декабря в 19:00 музей принял первых гостей нового выставочного проекта «Книга художника. Подводя итоги». С выставкой познакомились представители прессы, арт-сообщества и арт-блогеры.  С приветственным словом к гостям выставки обратились заместитель директора по науке и музейной деятельности Мария Тырина и куратор выставки, художник-каллиграф, педагог, основатель собственной арт-резиденции и школы каллиграфии Елена Алексеева.  Гости вернисажа увидели работы 32 участников арт-резиденции Елены Алексеевой из России и зарубежья. Художники лично представили свои работы и подробно рассказали о пути создания каждого произведения.

Куратор выставки Елена Алексеева провела для участников авторскую экскурсию по экспозиции, познакомила гостей с историей и искусством каллиграфии и работами художников. Многие работы посвящены актуальной теме — пандемии, а также связанным с ней ограничениям, которые переосмыслены авторами в художественной форме.   Представленные на выставке работы созданы с использованием ручных переплетов и кириллической каллиграфии. Книжная форма стала методом переосмысления художником собственных взглядов на процессы и изменения внешнего мира. Каллиграфия — инструмент, с помощью которого художники обратились к аудитории, оформив своё высказывание в книги.

Всего на выставке представлено 56 работ, включая арт-буки, книги на плоскости, интерактивные экспонаты. Посетители музея могут купить эксклюзивные блокноты, открытки, посуду и сувениры с каллиграфической росписью от художников. В рамках выставки пройдет программа из трех мастер-классов для взрослых и детей, посвященных каллиграфии и технике ручных переплетов.

Ниже мы публикуем  расписание мастер-классов:

  • 18 декабря в 12:00 — «Современный ручной переплет Steckalbum»;
  • 26 декабря в 12:00 — «Новогодняя открытка»;
  • 6 января в 13:00 — «Знакомство с русской вязью».

Выставка продлится с 17 декабря по 23 января 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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