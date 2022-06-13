«Вещи»: музей AРТ4 открывает выставку из коллекций Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне

16 июня 2022 года музей АРТ4 откроет выставку «Вещи», которая объединит свыше 60 предметов из частных собраний современного русского искусства Дениса Химиляйне и Сергея Лимонова. Проект иллюстрирует нетипичный способ размышления о практике коллекционирования, в котором соединяются коллекция, как совокупность предметов, и коллекционирование, как особый тип культурного поведения, благодаря которому она возникает. Куратор выставки – Алексей Масляев.

Евгений Антуфьев. «Без названия». Бронза. 41x28x28 см

Влад Кульков. «Букет на приеме». 224х210 см

Тимофей Радя «Они ярче нас». 2016. Лайтбокс (горячекатаная сталь, аргоновая сварка, цветная печать). 100х150 см

Александр Шишкин-Хокусай. «Венера». Из серии «Проекты кровавых фонтанов для страны вампиров». 2018. Видеоинсталляция. 196.5х86х8 см

Вадим Сидур. «Голова современника». 1964. Алюминий. 39×26×36 см

Выставка «Вещи» — размышление о феномене коллекционирования и фигуре коллекционера, разговор о которых становится все более актуальным. Этот интерес объясним, ведь сегодня коллекционеры самым решающим образом влияют на представления об искусстве. Характер этого влияния выражается по меньшей мере в изменении художественных ценностей и их иерархии, а также в искажении критериев оценки, когда наше эстетическое суждение о произведении (чего мы ждем от искусства и почему оно нам нравится?) подменяется суждениями рынка (сколько искусство стоит?). Покупая произведения искусства, коллекционеры получают право его интерпретировать, систематизировать, продвигать и сохранять.

В экспозиции представлена живопись и графика, скульптуры и инсталляции, фотографии и видео. Среди авторов работ: Евгений Антуфьев, Алина Глазун, Франциско Инфанте-Арана, Валерий Кошляков, Егор Крафт, Влад Кульков, Лидия Мастеркова, Тимофей Радя, Борис Свешников, Вадим Сидур, Хаим Сокол, Егор Федоричев, Александр Цикаришвили, Эдуард Штейнберг, Устина Яковлева и многие другие значимые художники.

«Я предложил Денису и Сергею подумать, какими произведениями в коллекциях друг друга они хотели бы дополнить собственные собрания. Такой подход – не только жест признания со стороны единомышленника, но и способ перенастроить восприятие произведений искусства, как составляющих некоего целостного, единого организма, которым кажется любая коллекция. Чем определяется это ощущение полноты? И обладание какими “вещами” способно его приблизить?» – прокомментировал куратор выставки «Вещи» Алексей Масляев.

Выставки «Вещи» является продолжением одноименного проекта, прошедшего в декабре 2020 — феврале 2021 в галерее Anna Nova.

Завершит работу выставка 27 августа.

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