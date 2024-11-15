Константин Алексеев: «Никогда не останавливайтесь — иначе вас обойдут»

Ведущий Констатин Алексеев – в этом году отметил 20-летний юбилей в профессии, входит в ТOP-3 Лучших ведущих по мнению Wedding Awards Сибири и Дальнего Востока 2022/2023, участник Высшей лиги МС КВН 2023 г. (Первый канал). В своей работе успешно сочетает торжественность, юмор и сентиментальность. Каждое событие с его участником – это шоу, которое Константин проживает вместе со всеми его участниками.

– Константин, добрый день! Расскажите, с чего вы начали вашу карьеру ведущего? С чего началось знакомство с профессией?

– Добрый день! Моя карьера ведущего начала осознанно развиваться в 2019 году. Этот год стал переломным для меня. Однако, если говорить о сцене в целом, то я всю жизнь находился на ней. В возрасте шести лет я начал танцевать в коллективе, где со временем стал солистом. Сцена всегда была моим домом, и я всегда стремился двигаться вперед. Ведущим мероприятий я стал еще в школьные годы, когда меня приглашали проводить различные события. Я всегда соглашался, потому что для меня сцена — это не просто работа, а целая жизнь. Так что можно сказать, что моя карьера ведущего началась с детства.

– Если бы Вы не стали вести мероприятия, чем бы занялись в жизни? (Рассказать про работу в полиции)

– Если бы я не стал вести мероприятия, вероятно, продолжал бы свою карьеру в полиции. Да, это может удивить многих, но я действительно был сотрудником правоохранительных органов. Работал в уголовном розыске, занимался поиском преступников и разработками различных дел. Это была сложная работа, но даже в то время я продолжал оставаться на сцене — играл в КВН и проводил мероприятия для друзей и знакомых. Хотя это было неофициально, мне это приносило огромное удовольствие. Что касается Омской академии МВД, то это отдельная история. Я учился там и, благодаря академии, стал больше участвовать в КВН и других мероприятиях. Этот опыт помог мне развить навыки импровизации и юмора.

– Как опыт работы в полиции повлиял на Ваше становление в качестве ведущего? Есть ли какие-то неожиданные навыки, которые Вы перенесли из одной сферы в другую?

– Опыт работы в полиции и обучение в академии стали для меня настоящей школой жизни. Я научился быть самостоятельным и ответственным. Что касается навыков, то они действительно невероятные. Например, умение наблюдать за людьми и следить за аудиторией — это важный навык для ведущего. Когда ты работаешь с большой группой людей, тебе нужно охватить всех и уделить внимание каждому гостю. Также важен навык поиска информации: когда компания просит сделать что-то интересное, ты начинаешь исследовать и интегрировать информацию в программу мероприятия. Компании это ценят, ведь это делает событие уникальным и персонализированным.

– Есть ли у Вас такой момент из карьеры ведущего, который Вы никогда не забудете?

– Безусловно, в карьере ведущего есть множество запоминающихся моментов. Особенно это касается тех первых шагов, когда ты только начинаешь. Волнение в такие моменты просто зашкаливает. Ты понимаешь, что что-то идет не так, и при этом находишься на сцене, под пристальными взглядами зрителей. Это вызывает настоящую панику. Я очень чувствительно отношусь к таким ситуациям и понимаю, что если я не доработал, значит, мне есть над чем работать. Факапы — это часть нашего пути. Бывают случаи, когда ты забываешь имя или путаешь детали, и такие моменты случались практически у каждого. Однако с опытом приходит осознание своей ответственности. Со временем ты учишься не допускать таких ошибок, ведь постоянное обучение — это ключ к успеху.

– Вы участвовали в Высшей лиге КВН. Расскажите о нем

– КВН — это отдельная глава в моей жизни. Я начал серьезно играть в КВН в Омской академии. До этого были школьные лиги и университетские игры в Красноярске, но они были достаточно локальными и не вызывали особого интереса. Когда я пришел в Омскую академию, уровень игры значительно возрос. Мой будущий друг и руководитель команды заметил меня на сцене во время «Студенческой весны», где мы с девочками ставили танец. Он сказал, что нам нужны танцы в команде, и так я оказался среди них. Мы начали активно играть, участвовали в различных лигах, включая Первую лигу и Премьер-лигу, и в итоге дошли до Высшей лиги. Однако, как это часто бывает, в первой же игре нас выбросили из турнира. Несмотря на это, уровень подготовки был впечатляющим. Мы поняли, что для игры в Высшей лиге необходимо готовиться совершенно по-другому. Команды, ставшие чемпионами, действительно живут игрой: ночами не спят, не видят своих близких — для них это образ жизни. К сожалению, сейчас у меня нет возможности участвовать в КВН из-за того, что моя деятельность занимает много времени. Но я продолжаю следить за играми и проектами КВН, которые у нас есть на АМиК и других платформах.

– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать хороший ведущий?

– Ведущий должен быть, прежде всего, коммуникабельным. Это качество позволяет ему легко находить общий язык с разными людьми и создавать комфортную атмосферу на мероприятии. Кроме того, важен юмор и образованность. Ведущий должен быть начитанным и следить за актуальными трендами, поскольку информация меняется каждый день. Умение использовать свежие данные — это ключ к успешному взаимодействию с аудиторией. Важно также понимать, какую информацию не следует использовать, чтобы избежать нежелательных тем или контента, которые могут вызвать негативную реакцию. Ведущий — это человек, который должен быть в курсе всего, чтобы в любой момент поддержать разговор с гостем или разогнать тему на мероприятии. Он должен уметь «поймать вайб» и создать настоящую связь с аудиторией.

– Ваша работа требует много общения. Как Вы находите баланс между профессиональной и личной жизнью?

– Да, моя работа действительно связана с огромным количеством общения — не только с заказчиками, но и с агентствами и другими специалистами в нашей сфере. Лично для меня общение является важной частью жизни. Если я просто сижу дома, мне начинает не хватать взаимодействия с людьми. Это уже своего рода профдеформация: я тот человек, который нуждается в постоянном общении. Мне хочется писать, звонить, обсуждать различные темы.

Однако бывают моменты, когда я работаю 3-4 мероприятия подряд, а иногда и все 5. После такого марафона действительно хочется просто приехать домой и на сутки практически отказаться от общения — отвечать односложно, говорить «да» или «нет». Это помогает мне восстановиться, хотя бы на полдня. Но стоит только начаться звонкам и уточнениям по датам, как я снова включаюсь в рабочий режим. И знаете, мне это безумно нравится! Каждый раз я получаю удовольствие от общения и возможности делиться позитивом с окружающими.

– Как Вы относитесь к профессиональной критике? Были ли моменты, когда критика, наоборот, вдохновила?

– Я считаю, что профессиональная критика должна быть конструктивной. Это не просто обсуждение от людей, которые не разбираются в нашей сфере. Если ты не имеешь опыта и не понимаешь тонкостей работы ведущего, то как ты можешь судить о его деятельности? Конечно, можно иметь субъективное мнение, находясь на мероприятии и наблюдая за работой ведущего, но это не всегда справедливо.

Профессиональная критика от опытных специалистов для меня — это возможность для роста. Она помогает понять, над чем стоит поработать и где можно стать лучше. Если ты осознаешь свои слабости, всегда есть множество тренингов, курсов и форумов, где можно развиваться. Я убежден, что каждый ведущий должен постоянно обучаться, осваивать новые знания и следить за актуальными трендами. Это позволяет оставаться на шаг впереди и выделяться среди коллег. Таким образом, профессиональная критика становится не угрозой, а инструментом для самосовершенствования.

– Что для Вас значит успех в профессии ведущего?

– В моем понимании успех заключается в востребованности и известности. Если ты не востребован и делаешь то же самое, что и многие другие ведущие, стоит задуматься: твоя ли это профессия? Успех — это когда тебя приглашают на мероприятия, когда твое имя ассоциируется с качеством и профессионализмом.

– Какой совет Вы бы дали начинающим ведущим, исходя из Вашего опыта?

– Я всегда готов помочь молодым ведущим, когда они обращаются ко мне за советом. Вот несколько рекомендаций:

Никогда не останавливайтесь — иначе вас обойдут. Не ждите ничего и не ленитесь. Делайте сами, и успех придет. Ставьте перед собой цели выше ваших текущих возможностей — так вы всегда будете достигать новых высот.

Эти простые правила помогут вам не только стать успешным ведущим, но и развиваться как личности.