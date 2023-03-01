Возможность «услышать» Вселенную предоставит Международный кинофестиваль «Циолковский»

В рамках Международного кинофестиваля «Циолковский», IV сезон которого состоится 12-16 апреля в Калуге, традиционно будет представлена уникальная программа «Полнокупольное кино».

Не имеющая аналогов образовательно-познавательная фестивальная программа включает пять фильмов, которые будут демонстрироваться в Планетарии Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Показы будут сопровождаться лекциями известных ученых.

Гостям фестиваля расскажут о звуковых волнах, распространяющихся в атмосферах других планет и о звуках, полученных методом сонификации; о мире астронавигации; о сокровищах звездного неба: звездных скоплениях, туманностях, галактиках; вспышках Сверхновых и образовании компактных объектов - нейтронных звезд и черных дыр и многом другом.

Дмитрий Вибе, заведующий̆ отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, выступит перед зрителями фильма Большого Новосибирского планетария «Слушая Вселенную» с лекцией об истории Солнечной Системы.

Сергей Язев, директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (АО ИГУ), перед знакомством с фильмом Ассоциации планетариев России «Космическая история России» расскажет о малоизвестных подробностях полетов на Луну.

Лекцию Олега Угольникова, старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН, о рождении и судьбах звезд можно будет прослушать перед просмотром фильма Московского планетария «Путеводные звезды».

Семи звездным чудесам и древним мифам будут посвящены выступления Андрея Фесенко, искусствоведа, научного руководителя Планетария им. Б.А. Максимачёва. Дополнят эти лекции сеансы с египетским фильмом «Семь чудес Древнего мира» и фильмом Центра имени В.В. Терешковой «Звездные истории», посвященным образам богов Олимпа, давшим свои имена звездам.

Директор программы «Полнокупольное кино» МКФ «Циолковский» - Андрей Лобанов, сопредседатель Ассоциации планетариев России.

Международный кинофестиваль «Циолковский» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации «Роскосмос», Правительства и Министерства культуры Калужской области, Россотрудничества, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля – ТАСС.

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