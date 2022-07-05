Фотовыставки в парках Москвы

Каждый сезон парки Москвы, подведомственные Департаменту культуры, проводят для посетителей тематические фотовыставки. Этим летом гости смогут полюбоваться на пейзажи России и виды Москвы, побывать на ипподроме и познакомиться с жизнью Петра I.

С 9 июня до 13 июля в парке «Красная Пресня» пройдет фотовыставка Департамента культурного наследия «Москва Петра I», которая откроется к 350-летнему юбилею императора. На стендах будут представлены работы детей, участников городского конкурса рисунка «Наследие моего района», на которых изображены московский места, связанные с жизнью Петра I — Лефортовский парк, Аптекарский огород, Новодевичий монастырь и другие. Выставка расположена на основной территории парка.

20 июня в парке «Дубки» открылась фотовыставка «Уголок России». Выставка будет состоять из фотографий призеров и лауреатов фестиваля «Фотография как образ мира» традиционных номинаций конкурса фотографий, посвященных богатству и красоте нашей Великой Родины. Зрители увидят фотографии из номинаций: «Геометрия города», «Жизнь города», «Природа», «Мир будущего», «Россия», «Мир танца», «Победа в каждом из нас» и многих других, на которых запечатлены природа России, городские пейзажи, памятники архитектуры, культуры и исторические места, а также события и люди в повседневной жизни из разных уголков нашей Родины. Выставка продлится до 20 июля на центральной площади парка.

С 1 по 31 июля в этнографической деревне «Бибирево» проходит выставка «За яркими эмоциями – на ипподром», на которой представлен небольшой отрезок из жизни Центрального Московского ипподрома: от дружного старта рысаков и финишной борьбы скаковых лошадей до легендарной русской тройки и эмоций наездников-победителей. Стенды расположены у северного входа в парк напротив фонтана.

С 1 по 31 июля в Лианозовском парке пройдет фотовыставка, в которой запечатлены самые яркие моменты из жизни на воде. Посетители парка совершат виртуальный круиз, где можно познакомиться с городами, которые входят в состав Золотого кольца, увидеть невероятные закаты с борта теплохода, познакомиться с историей шлюзов и не только. Расположены стенды на берегу Большого Ангарского пруда рядом с лодочной станцией. В июле эту выставку можно будет увидеть в Лианозовском парке.

Ко Дню архитектора в июле в усадьбе Воронцово откроется выставка «Виды Москвы в рисунках Андрея Ноарова». Посетители экспозиции полюбуются историческими улочками столицы, центральными площадями и, конечно, церквями. Большая часть работ выполнена пастелью в теплых, уютных оттенках, которые передают любовь художника к городу. Андрей Ноаров закончил МАРХИ, работал архитектором в Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры РФ, выставляется в России, Дании, Испании. Работы хранятся в российских государственных и частных собраниях. Выставка будет проходить с 1 по 31 июля в Итальянском саду.

В августе в усадьбе Воронцово пройдет выставка, посвященная курорту «Роза Хутор», которая покажет гостям парка красоты Российской природы. Посетители выставки увидят захватывающие дух горные ландшафты и цветущие альпийские луга, «прогуляются» над пропастью по подвесному мосту, познакомятся с Парком водопадов «Менделиха», где можно увидеть семь уникальных водопадов, поднимутся на высоту 2320 метров над уровнем моря — на знаменитую смотровую площадку Роза Пик; насладятся грандиозными видами на вершины Главного Кавказского хребта.

С 1 августа по 15 сентября в парке «Северное Тушино» пройдет фотовыставка «Петра творенья», посвященная к 350-летию со дня рождения Петра I. Императору посвящено немало произведений литературы, живописи, скульптуры и кино. Признание заслуг Петра выражено и в скульптуре малых форм – на памятных монетах Банка России. За последние 30 лет их выпущено около полусотни. И каждая из них – дань уважения деяниям правителя-реформатора, изменившего ход отечественной истории. Основание новых городов, строительство военного флота, денежная реформа и реформа образования – многие из событий Петровской эпохи нашли отражение на памятных монетах. Выставка будет расположена на набережной у Музея ВМФ.

C 1 по 31 июля в усадьбе Алтуфьево откроется выставка «Сказки в стиле великих художников». Гости смогут увидеть иллюстрации к сказке «Три поросенка» в стиле Василия Кандинского, «Дюймовочку» в стиле Марка Шагала и другие, а также познакомить детей с большим миром искусства через знакомые сюжеты любимых сказок. Работая над этой серией, молодые иллюстраторы вдохновлялись картинами известных мастеров: Дали, Пикассо, Сурикова, Кустодиева, Петрова-Водкина и других. Гости выставки могут воспользоваться бесплатным аудиогидом, чтобы узнать больше о творчестве мастеров и особенностях разных художественных стилей. У каждого полотна есть QR-код, пройдя по которому, можно прослушать экскурсию обо всех представленных картинах, узнать о творческом пути известных художников и их последователях.

5 июля в Таганском парке откроется фотовыставка «Страна металла», посвященная 90-летию алюминиевой отрасли в России. Фотоэкскурсия познакомит с предметами, которые знакомы каждому жителю столицы. Транспорт, спортивные сооружения, объекты недвижимости, инновационная кабельная продукция, аэрокосмические решения, товары народного потребления производятся с применением алюминия отечественными мероприятиями от Калининграда до Владивостока. Найти стенды можно слева от главной сцены.

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