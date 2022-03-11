Владимир Ефимов рассказал о предоставлении земли для реконструкции дома культуры в Ватутинках

Город предоставил земельный участок площадью 1,12 гектара для реконструкции дома культуры поселка Ватутинки. Здание культурного центра будет полностью модернизировано, а прилегающая территория благоустроена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Департамент городского имущества заключил с компанией договор безвозмездного пользования земельным участком в поселении Десеновское (улица Дмитрия Рябинкина, дом 13). В рамках столичной Адресной инвестиционной программы она проведет реконструкцию и модернизацию здания дома культуры поселка Ватутинки, расположенного здесь же. Соглашение заключено сроком на 11 месяцев и 28 дней, но может быть продлено до момента ввода объекта в эксплуатацию. По завершении всех работ договор будет расторгнут», – сообщил заместитель мэра.

Работы будет проводить ООО «Строительная компания «ВелесЪ».

По проекту фасады дома культуры «Ватутинки» украсит кирпичная кладка и вставки из металла. На крыше обустроят смотровую площадку: она появится в надстроенном четвертом этаже. Вид будет на прилегающую благоустроенную территорию с малыми архитектурными формами и элементами ландшафтного дизайна.

Внутри здания обновят системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, а также заменят внутренние перегородки и проведут отделку помещений современными материалами.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что после реконструкции в здании появится концертный зал на 300 мест со всей необходимой инфраструктурой. Будет и культурно-досуговый центр со студиями живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, иностранного языка, а также спортивный зал и два зала хореографии.

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