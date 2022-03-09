Дерзкая и откровенная AYUMI представила новый трек «Инсомния»

AYUMI — яркая, дерзкая, откровенная, но чувственная артистка и автор песен, смело залетает в российский шоу-бизнес с англо-русскими треками.

Новый сингл «Инсомния» — легкий дэнс-поп с элементами звучания «синти». Это история обреченных романтических отношений, которые, в итоге, закончились разрывом. Как рассказывает сама девушка — этот трек она буквально «прожила», так как написала его незадолго до собственного развода.

AYUMI с 9 лет поставила для себя глобальную цель «покорить мир» и до сегодняшнего дня не отпускает ее. Она 5 лет прожила в США и накопила значительный опыт, развивала навыки и готовилась к осуществлению заветной мечты.

«Зачем мне секс, если у меня есть сцена!» — иронично высказалась AYUMI после своего первого живого концерта, намекая нам, что сцена — это ее океан и то, к чему она чувствует своё единственное предназначение.

«Инсомния» доступна на всех площадках.

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