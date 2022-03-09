Выставка уникальной графики «Одна дорога для двоих» в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 15 по 27 марта 2022 года в Москве, в выставочном зале ВСЕКОХУДОЖНИК, пройдет Выставка художников-реставраторов ГМИИ им. А.С. Пушкина, Неретина Александра Васильевича и Неретиной Елены Николаевны, организуемая РОО «Мастер-класс» при поддержке Площадки МосАРТ (Культурный центр «Ивановский»).

Название «Одна дорога для двоих», выбрано не случайно. Александр и Елена познакомились в Московском Академическим художественном училище памяти 1905 года, где учились в одной группе на отделении реставрации живописи. В 1977 году поженились и по распределению работали в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева. С тех пор житейский, реставрационный и творческий путь – был единым. Художники работали иногда в одних и тех же реставрационных организациях. Творческий путь не всегда был гладкий и ровный, но взаимовыручка, уважение и единое дело всегда помогали преодолевать невзгоды, препятствия.

На счету супружеской пары художников-реставраторов Неретиных десятки восстановленных произведений русской и западноевропейской школы живописи. Художники редкой, благородной профессии много работают творчески и совмещают труд музейных реставраторов с работой живописца и графика. Их сочные пейзажи Средней полосы России часто можно увидеть на выставках Союза художников.

Неретин Александр Васильевич родился в г. Загорске (Сергиев Посад), Московской области. В 1977 году окончил реставрационное отделение Московского Академического художественного училища памяти 1905 года. В 1987 году окончил факультет теории и истории искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (Санкт Петербург). Художник — реставратор, искусствовед, живописец, график. Работал в Саратовском художественном музее им. А.Н. Радищева, во ВНИИРеставрации, во Всесоюзном Объединении «Союзреставрация». С 1994 года по настоящее время работает в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Художник-реставратор станковой масляной живописи высшей категории. Старший преподаватель Московского Государственного Академического Художественного Института им. В.И. Сурикова. Член Союза художников России. Участник многих реставрационных и художественных выставок. Работы находятся в музеях России и частных коллекциях России и за рубежом.

Неретина Елена Николаевна родилась в г. Электросталь Московской области. В 1977 году окончила реставрационное отделение Московского Академического художественного училища памяти 1905 года. Художник-реставратор живописи. Работала в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева, во ВНИИРеставрации. Участвовала в реставрации карет в Оружейной палате Московского Кремля и художественных произведений из музейных собраний РФ. Член Союза художников России. Участница многих реставрационных и художественных выставок. Работы находятся в музеях России и частных коллекциях России и за рубежом.

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