ВЛАДИМИР: Выставку картин Константина Ефременко «Река» представят в ЦСК «Флигель»

11 июля в 18:00 в Центре современной культуры «Флигель» на Девической открывается выставка картин Константина Ефременко «Река». Представленные в экспозиции работы объединены сквозной темой.

Концепцию выставки Константин объясняет так: «Наша жизнь — река, а мы лодки, которые грызут эту жизнь, как лодка разрезает гладь воды. Но сама лодка не плывёт, или её несет течение. Забытые, они пропадают на берегу, а иногда постепенно уходят ко дну. Лодке нужны дух, сила, мудрость, понимание — в её движении по реке. Лодке нужны вёсла, лодочник, якорь, руль, нужен хозяин. Так же и у людей: хозяин нашей жизни - сила, опыт, мудрость, наши победы и ошибки. Мы должны доставать свои внутренние вёсла, руль, якорь и плыть по реке. Пустая лодка гниёт, тонет, разваливается».

Своими работами Константин Ефременко призывает задуматься о своих воображаемых лодках-судьбах. Где они, в каком состоянии — на цепях или на якоре, есть ли у них свой причал, тот ли он, и в ту ли сторону течёт выбранная нами река. Питайте своего внутреннего лодочника, гребца, рулевого, и река будет интересная и долгая.

Константин Ефременко — современный художник из Коврова, он своим творчеством и жизненным опытом доказывает, что воля и талант преодолевают любые пороги, встречное течение, помогают выбрать верный фарватер и добраться до цели. После падения с крыши многоэтажного дома он получил серьёзную травму и передвигается на коляске.

Параллельная программа выставки подготовлена совместно с яхт-клубом «Параллель 56»: мастер-классы по коллажам из яхтенных журналов, концерт на пирсе яхт-клуба, будем смотреть кино на парусе, лепить лодки из керамики, устроим пленэр на берегу Содышки, послушаем лекцию «Как стать капитаном яхты», будем слушать аудиоспектакль и много другого.

Кофейня «Куртош Кофе», вдохновившись работами Константина, дополнит меню сытным несладким куртошем «Рогоз» с мятым картофелем, филе сельди, маринованными свеклой и луком и голубым коктейлем.

Все мероприятия будут объединены речной темой: паруса, реки, ветер странствий, свобода и романтика. С подробной программой можно ознакомиться на сайтах и страничках в соцсетях ЦСК «Флигель», клуба «Параллель 56» и кофейни «Куртош Кофе».

Выставка продлится до конца лета.

Время работы: 12:00 - 21:00, без выходных.

Вход свободный.

Адрес ЦСК «Флигель»: г. Владимир, ул. Девическая, д.8

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