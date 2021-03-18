«Водный мир». Ежегодная российская ярмарка яхт и катеров

«Международный Московский Яхтенный Порт», BESTMARINE и Яхт-клуб «МРП», стали основателями идеи организации цивилизованного рынка вторичных продаж яхт и катеров на территории Московского региона. Первая ярмарка состоялась в 2010 году на территории «Международного Московского Яхтенного Порта» и сразу получила признание не только у судовладельцев и официальных представителей яхтенной индустрии, но и у людей увлеченных водной стихией.
Мероприятие имеет необычный, интересный и профессиональный формат и уже стало доброй традицией. В условиях растущего спроса на катера и яхты вторичного рынка, ярмарка дает возможность представить на единой территории максимально широкий выбор водно-моторной техники и ознакомиться с предложениями частных владельцев и официальных дилеров специализированных компаний.
На ярмарке вы имеете возможность пройти тест-драйв на яхтах и катерах разного класса и размера, принять участие в мастер-классах и лекциях. Приходите и попробуйте себя в роли яхтсмена, капитана, шкипера, матроса. Для любителей активного отдыха оборудованы спортивные площадки и зоны для обучения водному спорту. Для маленьких посетителей «Водного мира» построена детская площадка. В уютном ресторане, под легкую музыку и атмосферу летнего отдыха Вы сможете провести деловые встречи или просто отдохнуть в кругу друзей.
Ежегодно в ярмарке принимают участие более 40 участников, на продажу выставляется от 35 до 70 катеров и моторных яхт. За 3 дня работы ярмарку посещают около 3 тысяч человек. Ярмарка яхт и катеров «Водный Мир» с каждым годом привлекает все больший интерес продавцов, покупателей, компаний-участников и просто любителей летнего отдыха на водных просторах.
Когда? С 21 по 23 мая 2021 года.
Где? Международный Московский Яхтенный Порт, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.