«Водный мир». Ежегодная российская ярмарка яхт и катеров

«Меж­ду­на­род­ный Мос­ков­ский Яхтен­ный Порт», BESTMARINE и Яхт-клуб «МРП», ста­ли осно­ва­те­ля­ми идеи орга­ни­за­ции циви­ли­зо­ван­но­го рын­ка вто­рич­ных про­даж яхт и кате­ров на тер­ри­то­рии Мос­ков­ско­го реги­о­на. Пер­вая ярмар­ка состо­я­лась в 2010 году на тер­ри­то­рии «Меж­ду­на­род­но­го Мос­ков­ско­го Яхтен­но­го Пор­та» и сра­зу полу­чи­ла при­зна­ние не толь­ко у судо­вла­дель­цев и офи­ци­аль­ных пред­ста­ви­те­лей яхтен­ной инду­стрии, но и у людей увле­чен­ных вод­ной стихией.

Меро­при­я­тие име­ет необыч­ный, инте­рес­ный и про­фес­си­о­наль­ный фор­мат и уже ста­ло доб­рой тра­ди­ци­ей. В усло­ви­ях рас­ту­ще­го спро­са на кате­ра и яхты вто­рич­но­го рын­ка, ярмар­ка дает воз­мож­ность пред­ста­вить на еди­ной тер­ри­то­рии мак­си­маль­но широ­кий выбор вод­но-мотор­ной тех­ни­ки и озна­ко­мить­ся с пред­ло­же­ни­я­ми част­ных вла­дель­цев и офи­ци­аль­ных диле­ров спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных компаний.

На ярмар­ке вы име­е­те воз­мож­ность прой­ти тест-драйв на яхтах и кате­рах раз­но­го клас­са и раз­ме­ра, при­нять уча­стие в мастер-клас­сах и лек­ци­ях. При­хо­ди­те и попро­буй­те себя в роли яхтс­ме­на, капи­та­на, шки­пе­ра, мат­ро­са. Для люби­те­лей актив­но­го отды­ха обо­ру­до­ва­ны спор­тив­ные пло­щад­ки и зоны для обу­че­ния вод­но­му спор­ту. Для малень­ких посе­ти­те­лей «Вод­но­го мира» постро­е­на дет­ская пло­щад­ка. В уют­ном ресто­ране, под лег­кую музы­ку и атмо­сфе­ру лет­не­го отды­ха Вы смо­же­те про­ве­сти дело­вые встре­чи или про­сто отдох­нуть в кру­гу друзей.

Еже­год­но в ярмар­ке при­ни­ма­ют уча­стие более 40 участ­ни­ков, на про­да­жу выстав­ля­ет­ся от 35 до 70 кате­ров и мотор­ных яхт. За 3 дня рабо­ты ярмар­ку посе­ща­ют око­ло 3 тысяч чело­век. Ярмар­ка яхт и кате­ров «Вод­ный Мир» с каж­дым годом при­вле­ка­ет все боль­ший инте­рес про­дав­цов, поку­па­те­лей, ком­па­ний-участ­ни­ков и про­сто люби­те­лей лет­не­го отды­ха на вод­ных просторах.

Когда? С 21 по 23 мая 2021 года.

Где? Меж­ду­на­род­ный Мос­ков­ский Яхтен­ный Порт, Мос­ков­ская область, г. Дол­го­пруд­ный, ул. Яко­ва Гуни­на, д. 1.

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