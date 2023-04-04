Военная драма с элементами фантастики «Закрытый уровень» выходит на more.tv

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Военная драма с элементами фантастики «Закрытый уровень», созданная при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), выйдет на онлайн-сервисе more.tv 7 апреля. Кроме того, позже сериал покажут в эфире телеканала СТС.

По сюжету компания молодых беззаботных парней, увлеченных компьютерными стрелялками, проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Зайдя в него герои оказываются в мире, где окружение и происходящее неотличимы от реальной жизни. Ребята умудряются загрузится в незаконченный разработчиками «закрытый уровень», где моделируется Белоруссия 1941 года, оккупированная фашистами. Там герои лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.

В сериале снялись: Денис Нурулин, Артем Афонасов, Арсений Никитин, Данил Киселев, Кристина Корбут, Евгений Миллер, Лидия Вележева, Евгений Михеев, Василий Бочкарев, Павел Абраменков и другие. Режиссер и сценарист — Антон Розенберг, продюсеры: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Давид Гулордава, Семён Капш.

Трейлер проекта уже доступен в сети.

Сериал создан ООО «Кинокомпания “Небо”» по заказу АО «СТС».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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