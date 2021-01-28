ВОГ выступит организатором кинофестиваля «Мир сквозь тишину»

Международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину» пройдет в этом году в Москве после полной отмены ограничений по коронавирусу. Организатором станет Всероссийское общество глухих (ВОГ). Зрителям фестиваля будут представлены 17 иностранных кинокартин и несколько отечественных.

«Мир сквозь тишину» создан для выявления и поддержки талантливых кинематографистов среди слабослышащих людей со всего мира. Цель фестиваля состоит также в том, чтобы продемонстрировать зрителям удивительные возможности общения на самых различных международных жестовых языках.

Президент ВОГ Станислав Иванов пообещал всячески содействовать проведению фестиваля. По его словам, организация получила письмо от деятелей искусства с просьбой консолидировать культурные сообщества и создать совет, который бы объединил ресурсы для развития творческих способностей слабослышащих. «В нашем обществе есть досадный стереотип о том, что если человек не слышит, то он ни на что не способен. На самом деле глухие и слабослышащие люди тонко чувствуют окружающий мир и обладают неповторимыми креативными способностями — чего только стоит умение петь на жестовом языке. Интеграция в креативные индустрии нашей страны жизненно важна глухому сообществу. Уверен, что кинофестиваль поможет ускорить этот процесс и станет местом живой дискуссии об общечеловеческих ценностях и искусстве», — заявил Станислав Иванов.

По мнению директора театра «Недослов» Сергея Бидного, инклюзивный сегмент отечественной киноиндустрии вполне может выйти на высокий уровень, если будет ориентироваться на успех российских неслышащих театральных актеров: «Актеры театра с инвалидностью по слуху уже получили известность не только в России, но и за рубежом. В нашей стране были разработаны и освоены уникальные методики воспитания и профессионального обучения таких актеров. На стыке пластики и жеста мы создаем новые жанры. Кинематограф вполне может брать пример с театра. Только общими усилиями мы сможет развивать инклюзивное визуальное искусство в нашей стране».

Впервые «Мир сквозь тишину» прошел в 2019 году. В фестивале приняли участие 16 кинематографистов из США, Канады, Италии, Польши, Литвы, России.

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