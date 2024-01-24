«Война и Мир. Наташа и Андрей»: Совместный творческий проект в Новой опере

Наташа Ростова - Елена Гвритишвили, Андрей Болконский - Илья Кутюхин

Московский театр Новая Опера имени Е.В. Колобова открыл свой ежегодный Крещенский фестиваль премьерой творческого проекта «Война и мир. Наташа и Андрей» по мотивам знаменитой оперы С.С. Прокофьева, созданного силами молодых артистов и постановщиков. Этот проект – пример коллаборации различных театральных коллективов: он сделан совместными силами Новой оперы с Молодежной оперной программой Большого театра и Мастерской Брусникина. Реализовался он при поддержке Попечительского совета Большого театра. Музыкальным руководителем постановки и дирижером выступил Тимур Зангиев, режиссером – Алексей Мартынов.

По замыслу постановщиков участие в проекте исключительно молодых солистов возвращает нас к первоисточнику, роману Л.Н. Толстого, в котором на момент знакомства Наташе Ростовой было 16 лет, а Андрею Болконскому 31 год.

Наташа Ростова - Елена Гвритишвили, Соня - Валерия Торунова

Кроме того, директору театра Новая Опера Антону Гетьману видится важным вектор развития театра, направленный на привлечение молодежи к работе в новых постановках – выходит своего рода лаборатория поддержки начинающих артистов и площадки для открытия новых имен.

Постановщики выбрали для новой версии «Войны и мира» девять из тринадцати картин, написанных С.С. Прокофьевым, сосредоточившись на камерной линии сюжета – истории Наташи Ростовой и Андрея Болконского. В спектакле звучат все семь «мирных» картин: от сцены в Отрадном, где князь Болконский услышал признания девочки, которая «так бы вот села на корточки… и полетела бы», первого бала Наташи Ростовой со знаменитым вальсом до сцены с письмами в кабинете Пьера Безухова. Либретто именно этих картин максимально приближено к тексту Л.Н. Толстого и представляет собой монтаж из разных фрагментов романа. Эти картины более всего сохранили в себе «голос» романа Толстого и первоначальное звучание музыки Прокофьева.

Пьер Безухов - Илья Легатов, Анатоль Курагин - Игор Онищенко

Наташа Ростова - Елена Гвритишвили, Андрей Болконский - Илья Кутюхин

Завершают действие две картины из второй части, посвященной Отечественной войне 1812 года (Восьмая и Двенадцатая) – в этих сценах, перед Бородинским сражением и в темной избе в Мытищах, Андрей Болконский вспоминает о Наташе. И в час последней встречи героев перед смертью князя трагическим рефреном звучит вальс, напоминающий о несостоявшейся любви. Именно эту сцену, помещенную Прокофьевым в Двенадцатую картину, по воспоминаниям второй жены композитора М.А. Мендельсон-Прокофьевой, он представил сразу же, когда она читала ему роман вслух, – именно она его вдохновила на написание оперы, продлившееся долгих 12 лет, и именно эта сцена выбрана создателями новой постановки как ее финал.

При жизни композитора «Война и мир», многократно им редактированная, прозвучала только в концертном варианте (1944). Позже, в Ленинградском Малом оперном театре (1946) ставились первые 8 картин, и только в 50-х полноценная сценическая версия оперы увидела свет рампы целиком в МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (1957) и в Большом (1959), а также позже в ряде зарубежных театров.

Новая постановка продолжает кредо основателя театра Евгения Колобова, открывавшего малоизвестные сочинения или новые углы зрения на известные шедевры. В первые годы существования Новой оперы он воплотил мечту с молодым коллективом, поставив своего «Евгения Онегина» – этот трагичный, правдивый, близкий драматическому спектакль, в котором жизнь прокатилась по всем роковым колесом, до сих пор остается своеобразной визитной карточкой театра. Постановка творческого проекта «Война и мир. Наташа и Андрей» продолжила эту линию. Собственно, и само сочинение «Война и мир» Прокофьева имеет ряд параллелей с известным шедевром Чайковского по поэме А.С. Пушкина: начиная от драматургии композиции – строение из ряда сцен – и заканчивая тонкостью музыкально-психологического рисунка каждого героя, акцентом на лирической стороне сюжета и даже ролью вальса – всем этим сочинение Прокофьева напоминает оперу Чайковского, в свое время написанную для студентов Московской консерватории. А режиссер Алексей Мартынов, выпускник Школы-студии МХАТ из мастерской Дмитрия Брусникина, дебютировавший в оперном жанре, создал столь же пронзительную драматическую постановку, идущую без антракта, на одном дыхании, идеи и динамика которой напоминают колобовского «Онегина».

Анонсировав формат этой постановки как semi-stage, авторы спектакля несколько поскромничали – не смотря на минималистичное решение сценографии, она воспринимается как не полусценическая, а полноценная сценическая версия с трагедийно-драматическими акцентами, полная ярких символов и метафор, пронизанная атмосферой тревожного романтизма и духом роковых событий, сплетающихся в причудливый рисунок.

Художественное решение постановки Сергеем Рябовым лаконично: на сцене симметрично расположенные тонкие белые колонны и три перекатывающиеся банкетки. Ключевыми элементами в создании визуального образа спектакля становятся отсылающие к эпохе первой половины XIX века силуэты монохромных костюмов и видеопроекции 4D Веры Ахмеджановой, передающие все – от мечтаний и настроения героев до метели, военного пожара и пепелища. Немаловажную роль для создания единого целого играют световые решения Татьяны Мишиной. Спектакль органично дополнен стильными хореографическими эпизодами Александра Шуйского.

Музыкальный руководитель проекта и дирижер Тимур Зангиев, приглашенный из МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, соединил в единый и стройный ансамбль это масштабное музыкальное полотно, в котором под его чутким управлением переданы все нюансы авторской партитуры. Из них складываются яркие и контрастные музыкальные образы оперы – от нежных мечтательных интонаций до танцевального блеска парадных номеров и ужасов войны. Как всегда, на высоте оказался хор театра под управлением Юлии Сенюковой.

Андрей Болконский - Илья Кутюхин

Отдельно надо сказать о молодых солистах, абсолютное большинство которых – артисты или выпускники Молодежной оперной программы Большого театра. Яркие одухотворенные голоса, вовлеченность в драматическую игру стали отличительной особенностью молодого состава. Более всех публика приветствовала исполнителей главных ролей – Илью Кутюхина, обладателя выразительного тенора и исполнителя роли Андрея Болконского, и Елену Гвритишвили, чувственную и драматически глубокую исполнительницу роли Наташи Ростовой.

Для режиссера Алексея Мартынова эта опера – философское размышление о жизни: «Эта история, конечно же, о том, как сложно удержать хрупкое чувство, коммуникацию, которая вот-вот может наладиться между людьми. Конечно, финал совсем не жизнерадостный, но он ставит вопрос: возможно ли, чтобы это чувство возникло снова, возможно ли жить как-то по-другому? Мне хочется не догматизировать, а размышлять, задавать вопросы. При этом я не знаю ответы, думаю, что и Лев Николаевич их не знал». Этот вопрос обращен и к зрителю – и каждый ответит на него по-своему…

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Екатерина ХРИСТОВА