Волонтеры благотворительного проекта «Доброчат» посетили три детских приюта в Московской области

В минувшие выходные 20 волонтеров благотворительного проекта «Доброчат» посетили три детских приюта в Московской области, подарив ребятам настоящий новогодний праздник. 18 и 19 декабря 2021 года волонтеры посетили более 50 подопечных трех организаций Московской области – «Луч Надежды» (Одинцовский район, п. Баковка), «Донской» (Коломенский район, п. Осёнка), «Евфросинии Московской» (г. Коломна).

Второй год подряд представители благотворительного проекта «Доброчат» в преддверии Нового года дарят детям прекрасное настроение, устраивая увлекательные мастер-классы и конкурсы. Каждый участник получает практичный и полезный подарочный набор, в который входит интеллектуальная игра, книжка, теплая одежда и новогодний аксессуар для создания праздничной атмосферы.

Также инициативная группа подарила организациям более 200 кг продуктов питания и 50 упаковок бытовой химии. По отдельным запросам были приобретены детские спортивные комплексы, чтобы ребятам могли направлять энергию в правильное русло и продолжать вести здоровый образ жизни.

«Доброчат» существует уже более 4 лет. За это время было организовано около 100 социальных инициатив: от благотворительных ярмарок и поездок в детские приюты, до организации индивидуальной помощи малоимущим семьям. На сегодняшний момент проект заработал репутацию надежного партнера и верного друга, а все волонтеры проходят предварительное собеседование и стажировку. На протяжении этого времени к «Доброчату» присоединялись более 400 человек, среди которых 30 активных волонтеров.

«Доброчат» – это проект, который вырос из добрососедской организации персональной помощи в крупное волонтерское движение. Мы ищем друзей для наших детей и стараемся на личном примере показать и рассказать, что помогать — это просто! Я очень хочу, чтобы в каждом из нас оставалось место для добрых повседневных дел. Внутри нашей команды мы поддерживаем дружеские отношения и делимся их частичкой с детьми» — делится Мария Хамосова, основатель проекта.

Волонтерская группа продолжит свой благотворительный путь в Калужской области и посетит детский приют «Рождественский» (д. Нижние Прыски) и заглянет в гости к 30 нуждающимся семьям, чтобы привезти им предметы первой необходимости и подарить новогодние подарки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.