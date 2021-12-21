Музей Москвы выпустил видеоэкскурсию по Капотне

К выставке «Москва без окраин. Капотня» Музей Москвы выпустил видеоэкскурсию по району. О главных районных достопримечательностях зрителям расскажет москвовед Дарья Булгакова. Видеоэкскурсия — отличный способ познакомиться с этим индустриальным районом возле МКАДа вне зависимости от погоды за окном.

Капотня — это уникальный район со своим особенным внутренним устройством и укладом жизни. Здесь есть градообразующее предприятие, жилые кварталы, зеленые зоны и инфраструктурные объекты. Войдя в состав Москвы в 1960 году, Капотня сегодня является важной частью столицы.

В 23-минутном видео экскурсовод Музея Москвы Дарья Булгакова перечисляет десять поводов посетить Капотню. Прогуляться вдоль Лебединого пруда, посмотреть советскую архитектуру 1930-х и 1950-х, увидеть главное модернистское здание района, обойти весь обновленный парк на берегу Москвы-реки и посмотреть на тренировку футбольного клуба «Смена» — это лишь половина прогулочного плана, предложенного Музеем Москвы.

Чтобы узнать больше о Капотне, после просмотра экскурсии стоит посетить выставку в Музее Москвы, которая работает в первом корпусе до 20 марта 2022 года. История места представлена в камерной экспозиции через рассказы и воспоминания людей.

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