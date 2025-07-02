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Ворота в историю

editor
By editor
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посольские-ворота
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

В 2005 году памятник архитектуры федерального значения «Городские ворота «Королевские» был передан в ведение Музея Мирового океана. С этого момента началась их новая летопись в качестве объекта музея, получившего название «Историко-культурный центр «Великое посольство». За время своего существования Королевские ворота стали главными городскими воротами, своеобразной Триумфальной аркой нашего города, которая символизирует дружбу народов, открытость к мирному диалогу, сохранение культурного наследия в нашем крае.

Открытие Историко-культурного центра «Великое посольство» 2 июля 2005 года предваряло череду праздничных мероприятий, посвященных 750-летнему юбилею Кёнигсберга – Калининграда. Именно юбилейная дата стала поводом к возрождению памятника архитектуры, который долгое время находился в запущенном состоянии. В кратчайшие сроки, с февраля по июль, здесь были проведены ремонтно-реставрационные работы.

«Все наши объекты, требовавшие реставрации при передаче в ведение музея были сложными, но вот, пожалуй, самый сложный из них, который потребовал очень много сил и который нужно было сделать всего за четыре месяца, – это Королевские ворота. Во время реставрации я просто в них жила. Мы восстанавливали и внешний облик ворот, и скульптуры на них, и параллельно делали экспозицию. Это было безумие», – вспоминает основатель Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Сегодня в экспозиционном пространстве Королевских ворот представлены материалы об истории города и городских ворот, строительстве кольца оборонительных сооружений, известных людях, бывавших в городе, о посольствах и консульствах. Одна из «визитных карточек» Калининграда: Прусский кот – авторская скульптура калининградского художника Людмилы Богатовой. Скульптура стала талисманом – кот хранит символические ключи всех ворот города.

«Рассказывая о двадцатилетии деятельности историко-культурного центра, прежде всего, необходимо сказать о том, что наша главная задача – это сохранение памятника архитектуры и активное включение его в культурную жизнь города. Выполнение этой задачи требует постоянного контроля, соблюдения необходимых условий правильной эксплуатации здания, проведение реставрационных работ и реконструкций, а это большая забота и внимание со стороны всех служб и отделов нашего большого музея», – говорит Галина Акимова, научный сотрудник отдела истории.

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