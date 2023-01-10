Елена Гофман выпустила новый трек «Новогодняя»

В начале года певица Певица Елена Гофман представила новую композицию Новогодняя (Иду проститься). Несмотря на новогоднее название, песня не наполнена радостью торжеств.

«В начале декабря прошлого года, когда песня Новогодняя (Иду проститься) была написана, я и представить себе не могла, насколько пророческой она окажется. Праздники для некоторых соотечественников обернулись трауром», - говорит певица.

«Для меня не стоял вопрос празднеств в этом черном году. После концерта я видела глаза военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранений. Побеседовав с ними об их малой родине, о семьях, видя их горящие по-детски глаза я не нашла в них ненависти ни к врагу, ни к обстоятельствам. Там только желание вернуться и помочь своим сослуживцам, это желание дает им силы», - делится эмоциями Елена.

Композиция была написана совместно с Геннадием Мартовым.

Певица Елена Гофман закончила Алтайский государственный музыкальный колледж в г. Барнауле и Московский государственный университет культуры и искусств.

Елена известна по композициям «Воины», «Душа», «Где же ты». Готовится к выходу новая песня «Колыбельная» на стихи Анны Сеничевой при участии Салавата Шаихова (студия GraspMusic).

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