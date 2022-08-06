Восемь российских режиссеров, фильмы которых нужно посмотреть, чтобы разбираться в российском авторском кино

Онлайн-кинотеатр KION представляет подборку российских фильмов, получивших мировое признание. В подборке собрано восемь режиссеров и их фильмы, на которые нужно обратить внимание, чтобы больше знать о российском кино.

Андрей Звягинцев «Нелюбовь» (2017)

Самый успешный российский режиссер, получивший несколько призов Каннского кинофестиваля. В своих поздних работах он изучает душу россиянина, живущего бедно в регионе, или богато в центре Москвы. Герои «Нелюбви» Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексейн Розин) на грани развода, они уже строят будущее с другими семьями, а потому забывают о своем сыне Алеше (Матвей Новиков), который в один день бесследно исчезает.

Кирилл Серебренников «Лето» (2018)

Кирилл Серебренников тоже любимчик Каннского кинофестиваля, хотя и менее успешный. Его «Лето» — это признание в любви 80-м, когда тоталитарный советский режим ослабил железную хватку, и люди почувствовали свободу. Главным символом тех лет был начинающий свою карьеру Виктор Цой (Тео Ю).

Кантемир Балагов «Дылда» (2019)

Ученик великого Александра Сокурова («Русский ковчег») Кантемир Балагов быстро стал звездой мирового уровня, благодаря ежегодному посту бывшего президента США Барака Обамы о его любимых фильмах прошедшего года. «Дылда» — о переживании людьми последствий Второй мировой войны, разрушившей людей изнутри.

Сергей Дворцевой «Айка» (2018)

Сергей Дворцевой — редкий режиссер, перешедший из документального кино в игровое. На мировую арену его вывел «Тюльпан» (2008), получивший приз второстепенного конкурса Каннского кинофестиваля, а закрепила его позицию «Айка». В своей последней работе Дворцевой с холодной честностью показывает жизнь трудовых мигрантов в Москве, жертвующих всем ради денег.

Кирилл Соколов «Оторви и выбрось» (2021)

О Кирилле Соколове знали немногие, пока его дебют «Папа, сдохни» (2018) не взорвал бокс-офис США. «Оторви и выбрось» продолжает традиции первой работы: бабушка Вера (Анна Михалкова) заказала убийство своей дочери Ольги (Виктория Короткова), чтобы вернуть себе опеку над внучкой. Оплаченный киллер — бывший муж Веры Олег (Александр Яценко).

Виктор Косаковский «Гунда» (2020)

Кто-бы мог подумать, что можно сделать увлекательный документальный фильм об обычной свинье. Виктор Косаковский — поэт природы, не считающий человека центром Земли. Его «Гунда» не похожа на научно-популярное кино с телеканалов Animal Planet и National Geographic — это бессловесное наблюдение за животным, тонко чувствующим окружающий мир.

Андрей Кончаловский «Грех» (2019)

Андрей Кончаловский еще во времена СССР завоевал титул одного из лучших режиссеров, сразу после развала страны он уехал за границу и построил успешную карьеру. Его «Грех» про гения эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, причину соперничества самых могущественных дворов Италии — Медичи и Делла Ровере.

Александр Зельдович «Медея» (2021)

Зельдович снимает редко (раз в десять лет), но метко: его «Мишень» (2011) попала в престижную внеконкурсную программу кинофестиваля в Берлине. «Медея» — вольная интерпретация одноименной трагедии Еврипида, где Ясона сменил российский олигарх Алексей (Евгений Цыганов), а колхидскую принцессу — загадочная женщина (Тинатин Далакишвили).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.