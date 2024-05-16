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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Воспитание театром: в Театре им. Натальи Сац завершился фестиваль «Страна – Театр – Школа»

editor
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Студия «Люди». ГРАН-ПРИ. Спектакль «И вновь прилетели птицы»

Студия «Люди». ГРАН-ПРИ. Спектакль «И вновь прилетели птицы»

В Московском Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоялся финал четвёртого Всероссийского фестиваля для детей и молодёжи «Страна – Театр – Школа». Ежегодно этот смотр проводит Ассоциация Музыкальных Театров при поддержке Министерства культуры РФ и в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фестиваль охватывает разные регионы, и в этом году для показа в столичном финале (который традиционно проводится в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац) спектакли отбирались в Республике КОМИ, Удмуртии и городе Севастополь. В финале участники собираются в столице, где успевают и город посмотреть, и в театры сходить, и обсудить результаты фестиваля на итоговом круглом столе с жюри, и стать слушателями ряда мастер-классов, которые позволяют вдохновиться идеями и расширить свой кругозор. Параллельно проводится «Школа юного театрального блогера», в рамках которой в нынешнем году состоялись мастер-классы по созданию контента о театре разных жанров спецкора «Вестей» и педагога журфака МГУ Гули Балтаевой, солистки оперы Театра Сац и блогера Александры Антошиной, оперного критика Сергея Буланова, музыкального критика Татьяны Яковлевой, саунд-дизайнера Ивана Дерендяева. От вопросов общей тематики блогов и способов привлечения аудитории, рассматривались специфические формы современного театра, симфонической музыки и даже приёмы саунд-дизайна, позволяющие создать наиболее резонансный контент.

В московский финал после двух отборочных туров из нескольких десятков спектаклей, выставленных от каждого региона на суд жюри, в столицу прибыло всего по три постановки от каждой области. Зато наградами были удостоены все финалисты, а призы присуждали не только авторитетные специалисты в области театра и педагогики, но и специально собранное для финальных просмотров детское жюри. Церемония награждения прошла в Детском музыкальном театре юного актёра.

Гран-при фестиваля был присуждён Театральной студии «Люди» Центра допобразования Сыктывкара за спектакль «И вновь прилетели птицы…». В этом стильном, лаконичном хореографическом спектакле важнейшая роль отводилась музыке и танцу, а ведь обращение начинающих артистов к постановке, где музыка носит не прикладной характер, а является жанровой основой – большая редкость и смелость. Учитывая, что и воплощение и сценических задач, и музыкальность артистов были на высоте, закономерно, что спектакль именно музыкально-хореографического жанра получил главный приз фестиваля.

Студия «Ордым», Сыктывкар. Спектакль «В лабиринте Чеховских образов»

Студия «Ордым», Сыктывкар. Спектакль «В лабиринте Чеховских образов»

Примечательно, что во многих спектаклях музыка носила не прикладной характер оформления интермедий и пауз между сценами, но выполняла и весомые драматургические функции, когда танцевальные и хоровые сцены становились наиболее запоминающимися, драматичными моментами. Символично, что два наиболее отличающимися этим ценным качеством спектакля получили награды благодаря своим молодым исполнителям. В номинации «Лучшая женская роль» награды удостоена Ксения Цывунина за роль Варьки в спектакле «В лабиринте Чеховских образов» театра-студии «Ордым» Гимназии искусств имени Спиридонова» из Сыктывкара. Этот спектакль стал красивой опереттой, детально проработанной сценографически и актёрски. Чеховские персонажи остроумно и самобытно оживали в антураже легендарного пансиона музыкальной киноленты «Небесные ласточки».

Студия «Ф.Арт», Севастополь. Спектакль «Стая»

Студия «Ф.Арт», Севастополь. Спектакль «Стая»

Награды «Лучшая мужская роль» удостоен Владимир Черняев за роль Хромого в спектакле «Стая» Театральной студии «Ф.Арт» города Севастополь. И эта постановка выделялась органичным сочетанием тематики, эмоциональной палитры с взрывным детско-юношеским темпераментом. В итоге перевоплощения юных артистов в потерявшихся или брошенных собак воплотились не просто в привычные зарисовки в духе Киплинга или Сетон-Томпсона, но в серьёзный и драматичный разговор о любви и жестокости, добре и предательстве, смелости и дружбе. Монолог практически каждого персонажа исполнялся артистами очень ярко и эмоционально. А сцена зажигательной пляски весельчака пёсика по кличке Хромой, который вскоре трагически погибает, стала по-настоящему очень сильной вершиной спектакля. Помимо награды исполнителю этой роли Владимиру Черняеву, именно эта постановка была удостоена специального приза Детского жюри.

Награды в номинации «Лучшая режиссура» была удостоена студия «Птица» из Ижевска (Удмуртия) за спектакль «Архангельские сказки». Открывая показ финального тура, эта постановка задала высокую планку органичностью замысла и его воплощения. В этом забавном спектакле было и бережное возрождение традиций, и гибкое использование современных стилистических элементов, повествование, типичное для русских сказок, наполнялось зажигательными музыкальными сценами и актуальными для молодёжи смыслами. Всё это сочеталось так органично и прекрасно, что и зрители, и даже строгое жюри неоднократно прерывали показ этой работы восторженными аплодисментами.

Приза «За лучшую хореографию» была удостоена Танцевально-театральная студия «Молчи и Танцуй. Дети.» Ижевской Школы 71 за спектакль «Ёжик и Медвежонок». Трогательность сказки была многократно подчеркнута воспитанниками студии. И особенно замечателен тот факт, что к постановкам в столь нетривиальном жанре, как танец, обращается школьный коллектив. Всё же, наиболее часто детско-юношеские коллективы исполняют драматические спектакли, ведь исполнение музыкальных постановок требует специальных навыков. И приобщение начинающих артистов к искусству хореографии и музыкального театра жюри фестиваля стремилось отметить особенно.

Агитбригада «Колосок», поселок Балезино (Удмуртия). Спектакль «Сборщик душ»

Агитбригада «Колосок», поселок Балезино (Удмуртия). Спектакль «Сборщик душ»

Награды в номинации «За лучшее художественное решение» был удостоен очень необычный и сложный спектакль «Сборщик душ» Народной агитационно-художественной бригады «Колосок» Дома культуры «Дружба» поселка Балезино из Удмуртии. И зрители, и жюри были удивлены той смелой и современной форме, в которой совсем юные артисты говорят о тяжелейших темах подросткового суицида, наркомании и прочей зависимости. Черно-белое цветовое решение спектакля, харизматичный сквозной персонаж – Ловец снов – нанизывающий исповеди доведённых до отчаяния персонажей, – эта гнетущая психоделическая атмосфера отнюдь не отталкивала молодёжную публику. Наоборот, именно такими радикальными средствами возможен разговор на столь сложные темы, и откровенное обращение к такой смелой тематике – огромная заслуга режиссёра спектакля и его юных исполнителей.

Театр «Восхождение», Севастополь. Спектакль «Песочница»

Театр «Восхождение», Севастополь. Спектакль «Песочница»

В номинации «Лучший актёрский ансамбль» награды удостоены сразу два коллектива из Севастополя: Школьный театр «Восхождение» Школы 48 за спектакль «Песочница» и Театральная студия «ТБМ» за спектакль «Наш двор». Каждый из этих спектаклей демонстрировал лучшие традиции в обращении к тематике детских постановок. «Песочница» — актуальный для подростков разговор о проблемах «отцов и детей». Однако, тема мировоззренческого разрыва между поколениями в итоге трансформировалась в драматичный разговор об одиночестве и непонимании. А сцены «Нашего двора» переносили во времена Великой отечественной войны. В исполнении молодого поколения из Севастополя – города воинской славы, не так давно стоявшего перед угрозой новой войны и, как и весь полуостров, с честью отстоявшего свои интересы в отнюдь не мирной «Крымской весне», стихи и песни о Великой отечественной звучали особенно драматично. В итоге, довольно типичный для школьного театра жанр синтетического спектакля, совмещающего стихи и музыкальные интермедии, превратился в настолько ярко эмоциональную исповедь, что у многих зрителей наворачивались слёзы.

Фольклорный ансамбль «Лапоточки», село Зеленец (КОМИ). Спектакль «Тайна старого дома»

Фольклорный ансамбль «Лапоточки», село Зеленец (КОМИ). Спектакль «Тайна старого дома»

А удостоенный приза за «Лучший музыкальный ансамбль» спектакль «Тайна старого дома» Детского фольклорного ансамбля «Лапоточки» Дома культуры села Зеленец вызывал слезы умиления и восхищения. Действительно, было невозможно без восторга наблюдать, как и самые младшие артисты, и молодёжь, и взрослые (которых было несколько, играющих на балалайке, гармони и рожках) темпераментно выплясывали хороводы и свадебные частушки. Красочные национальные костюмы, трогательные и зажигательные народные песни (спетые, в том числе, и на языке народов КОМИ), — всё это демонстрировало лучший способ приобщения нового поколения к традициям, к фольклорному наследию.

Собственно, процессу освоения традиций отечественного театра посвящён весь этот фестиваль. Он призван не просто показать работы участников, но и приобщить их к богатому театральному наследию страны, продемонстрировать, как удивительно многолик мир театра. И, судя по многочисленным восторгам участников, фестивалю это «воспитание театром» удаётся.

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