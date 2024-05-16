Воспитание театром: в Театре им. Натальи Сац завершился фестиваль «Страна – Театр – Школа»

Студия «Люди». ГРАН-ПРИ. Спектакль «И вновь прилетели птицы»

В Московском Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоялся финал четвёртого Всероссийского фестиваля для детей и молодёжи «Страна – Театр – Школа». Ежегодно этот смотр проводит Ассоциация Музыкальных Театров при поддержке Министерства культуры РФ и в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фестиваль охватывает разные регионы, и в этом году для показа в столичном финале (который традиционно проводится в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац) спектакли отбирались в Республике КОМИ, Удмуртии и городе Севастополь. В финале участники собираются в столице, где успевают и город посмотреть, и в театры сходить, и обсудить результаты фестиваля на итоговом круглом столе с жюри, и стать слушателями ряда мастер-классов, которые позволяют вдохновиться идеями и расширить свой кругозор. Параллельно проводится «Школа юного театрального блогера», в рамках которой в нынешнем году состоялись мастер-классы по созданию контента о театре разных жанров спецкора «Вестей» и педагога журфака МГУ Гули Балтаевой, солистки оперы Театра Сац и блогера Александры Антошиной, оперного критика Сергея Буланова, музыкального критика Татьяны Яковлевой, саунд-дизайнера Ивана Дерендяева. От вопросов общей тематики блогов и способов привлечения аудитории, рассматривались специфические формы современного театра, симфонической музыки и даже приёмы саунд-дизайна, позволяющие создать наиболее резонансный контент.

В московский финал после двух отборочных туров из нескольких десятков спектаклей, выставленных от каждого региона на суд жюри, в столицу прибыло всего по три постановки от каждой области. Зато наградами были удостоены все финалисты, а призы присуждали не только авторитетные специалисты в области театра и педагогики, но и специально собранное для финальных просмотров детское жюри. Церемония награждения прошла в Детском музыкальном театре юного актёра.

Гран-при фестиваля был присуждён Театральной студии «Люди» Центра допобразования Сыктывкара за спектакль «И вновь прилетели птицы…». В этом стильном, лаконичном хореографическом спектакле важнейшая роль отводилась музыке и танцу, а ведь обращение начинающих артистов к постановке, где музыка носит не прикладной характер, а является жанровой основой – большая редкость и смелость. Учитывая, что и воплощение и сценических задач, и музыкальность артистов были на высоте, закономерно, что спектакль именно музыкально-хореографического жанра получил главный приз фестиваля.

Студия «Ордым», Сыктывкар. Спектакль «В лабиринте Чеховских образов»

Примечательно, что во многих спектаклях музыка носила не прикладной характер оформления интермедий и пауз между сценами, но выполняла и весомые драматургические функции, когда танцевальные и хоровые сцены становились наиболее запоминающимися, драматичными моментами. Символично, что два наиболее отличающимися этим ценным качеством спектакля получили награды благодаря своим молодым исполнителям. В номинации «Лучшая женская роль» награды удостоена Ксения Цывунина за роль Варьки в спектакле «В лабиринте Чеховских образов» театра-студии «Ордым» Гимназии искусств имени Спиридонова» из Сыктывкара. Этот спектакль стал красивой опереттой, детально проработанной сценографически и актёрски. Чеховские персонажи остроумно и самобытно оживали в антураже легендарного пансиона музыкальной киноленты «Небесные ласточки».

Студия «Ф.Арт», Севастополь. Спектакль «Стая»

Награды «Лучшая мужская роль» удостоен Владимир Черняев за роль Хромого в спектакле «Стая» Театральной студии «Ф.Арт» города Севастополь. И эта постановка выделялась органичным сочетанием тематики, эмоциональной палитры с взрывным детско-юношеским темпераментом. В итоге перевоплощения юных артистов в потерявшихся или брошенных собак воплотились не просто в привычные зарисовки в духе Киплинга или Сетон-Томпсона, но в серьёзный и драматичный разговор о любви и жестокости, добре и предательстве, смелости и дружбе. Монолог практически каждого персонажа исполнялся артистами очень ярко и эмоционально. А сцена зажигательной пляски весельчака пёсика по кличке Хромой, который вскоре трагически погибает, стала по-настоящему очень сильной вершиной спектакля. Помимо награды исполнителю этой роли Владимиру Черняеву, именно эта постановка была удостоена специального приза Детского жюри.

Награды в номинации «Лучшая режиссура» была удостоена студия «Птица» из Ижевска (Удмуртия) за спектакль «Архангельские сказки». Открывая показ финального тура, эта постановка задала высокую планку органичностью замысла и его воплощения. В этом забавном спектакле было и бережное возрождение традиций, и гибкое использование современных стилистических элементов, повествование, типичное для русских сказок, наполнялось зажигательными музыкальными сценами и актуальными для молодёжи смыслами. Всё это сочеталось так органично и прекрасно, что и зрители, и даже строгое жюри неоднократно прерывали показ этой работы восторженными аплодисментами.

Приза «За лучшую хореографию» была удостоена Танцевально-театральная студия «Молчи и Танцуй. Дети.» Ижевской Школы 71 за спектакль «Ёжик и Медвежонок». Трогательность сказки была многократно подчеркнута воспитанниками студии. И особенно замечателен тот факт, что к постановкам в столь нетривиальном жанре, как танец, обращается школьный коллектив. Всё же, наиболее часто детско-юношеские коллективы исполняют драматические спектакли, ведь исполнение музыкальных постановок требует специальных навыков. И приобщение начинающих артистов к искусству хореографии и музыкального театра жюри фестиваля стремилось отметить особенно.

Агитбригада «Колосок», поселок Балезино (Удмуртия). Спектакль «Сборщик душ»

Награды в номинации «За лучшее художественное решение» был удостоен очень необычный и сложный спектакль «Сборщик душ» Народной агитационно-художественной бригады «Колосок» Дома культуры «Дружба» поселка Балезино из Удмуртии. И зрители, и жюри были удивлены той смелой и современной форме, в которой совсем юные артисты говорят о тяжелейших темах подросткового суицида, наркомании и прочей зависимости. Черно-белое цветовое решение спектакля, харизматичный сквозной персонаж – Ловец снов – нанизывающий исповеди доведённых до отчаяния персонажей, – эта гнетущая психоделическая атмосфера отнюдь не отталкивала молодёжную публику. Наоборот, именно такими радикальными средствами возможен разговор на столь сложные темы, и откровенное обращение к такой смелой тематике – огромная заслуга режиссёра спектакля и его юных исполнителей.

Театр «Восхождение», Севастополь. Спектакль «Песочница»

В номинации «Лучший актёрский ансамбль» награды удостоены сразу два коллектива из Севастополя: Школьный театр «Восхождение» Школы 48 за спектакль «Песочница» и Театральная студия «ТБМ» за спектакль «Наш двор». Каждый из этих спектаклей демонстрировал лучшие традиции в обращении к тематике детских постановок. «Песочница» — актуальный для подростков разговор о проблемах «отцов и детей». Однако, тема мировоззренческого разрыва между поколениями в итоге трансформировалась в драматичный разговор об одиночестве и непонимании. А сцены «Нашего двора» переносили во времена Великой отечественной войны. В исполнении молодого поколения из Севастополя – города воинской славы, не так давно стоявшего перед угрозой новой войны и, как и весь полуостров, с честью отстоявшего свои интересы в отнюдь не мирной «Крымской весне», стихи и песни о Великой отечественной звучали особенно драматично. В итоге, довольно типичный для школьного театра жанр синтетического спектакля, совмещающего стихи и музыкальные интермедии, превратился в настолько ярко эмоциональную исповедь, что у многих зрителей наворачивались слёзы.

Фольклорный ансамбль «Лапоточки», село Зеленец (КОМИ). Спектакль «Тайна старого дома»

А удостоенный приза за «Лучший музыкальный ансамбль» спектакль «Тайна старого дома» Детского фольклорного ансамбля «Лапоточки» Дома культуры села Зеленец вызывал слезы умиления и восхищения. Действительно, было невозможно без восторга наблюдать, как и самые младшие артисты, и молодёжь, и взрослые (которых было несколько, играющих на балалайке, гармони и рожках) темпераментно выплясывали хороводы и свадебные частушки. Красочные национальные костюмы, трогательные и зажигательные народные песни (спетые, в том числе, и на языке народов КОМИ), — всё это демонстрировало лучший способ приобщения нового поколения к традициям, к фольклорному наследию.

Собственно, процессу освоения традиций отечественного театра посвящён весь этот фестиваль. Он призван не просто показать работы участников, но и приобщить их к богатому театральному наследию страны, продемонстрировать, как удивительно многолик мир театра. И, судя по многочисленным восторгам участников, фестивалю это «воспитание театром» удаётся.