Возвращение блудного сына

Впервые в России на сцене Музыкального театра им К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко поставлен «Робинзон Крузо» Жака Оффенбаха – знаменитого мастера французской оперетты. Написанное в 60-х годах XIX века по мотивам всем известной книги Даниэля Дефо, это сочинение было поставлено в течение года в Париже, Вене, Брюсселе, где вызвало большой интерес публики. В ХХ веке оно не раз ставилось в Европе и Америке и даже было записано на лейбле Opera Rara в 1981-м. Сегодня «Робинзон Крузо» доступен и российскому зрителю благодаря создателю этой постановки, руководителю оперной труппы и главному режиссеру театра Александру Тителю. Соавторы спектакля – дирижер-постановщик Ариф Дадашев, художник-постановщик и художник по костюмам Владимир Арефьев.

Робинзон Крузо – Дмитрий Никаноров

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля

Ядвига – Дарья Терехова

Для Музыкального театра им К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко ставить оперетту – дело привычное. Собственно история театра началась с постановок оперетт «Дочь Арго» Шарля Лекока и «Периккола» Жака Оффенбаха. Позднее в репертуаре были «Цыганский барон» Иоганна Штрауса, «Боккаччо» и «Донья Жуанита» Франца фон Зуппе, «Летучая мышь» Иоганна Штрауса и «Веселая вдова» Франца Легара. «Робинзон Крузо» продолжает эти традиции. Хотя сам Оффенбах, перу которого принадлежит около ста оперетт, называл это сочинение оперой, как и многие его опусы, получившие позднее названия оперетт. А островную тематику он развивал и в других своих сочинениях, среди которых недавно поставленный в Геликоне «Остров Тюлипатан».

По сути «Робинзон Крузо» — это комическая опера, а точнее лирико-комическая. Главный герой Робинзон Крузо предстает в неожиданной ипостаси в вольной трактовке авторов либретто, драматургов Эжена Кормона и Гектора-Джонатана Кремье. Собственно, из обширной географии перемещений Робинзона у Дефо либреттисты оставили только его приключения на необитаемом острове с Пятницей, изрядно приукрасив их, зато привнесли в сюжет лирические детали, благодаря которым музыка изобилует прекрасными мелодиями и изяществом интонаций. В этой оперной истории Робинзон, жаждущий приключений, окрылен трепетными чувствами к своей кузине Ядвиге, признания которой прямо накануне отъезда делают из него пылкого мечтательного героя, питая надеждой на встречу с любимой во время шестилетнего пребывания на необитаемом острове. Лирическому тенору Дмитрию Никанорову образ Робинзона удается сделать пылким и романтичным. Ядвига в исполнении искрящегося сопрано Дарьи Тереховой нежна и чувственна. Эту влюбленную пару дополняет еще одна – немного робкий друг Робинзона Тоби (Станислав Ли) и его напористая возлюбленная Сюзанна (Мария Макеева). Комедия положений, в которых оказываются по либретто герои, не только изобретательно обыграна в режиссерских деталях, но и прекрасно исполнена актерски и вокально. Она развивается в ряде блистательных ансамблевых номеров – прозрачных и жемчужных, абсолютно в моцартовско-россиниевском духе (недаром именно с легкой подачи Дж. Россини Оффенбаха называли «Моцартом Елисейских полей»). Важным бонусом для слушательского восприятия стало четкое артикулирование текста на русском языке в переводе Алексея Иващенко.

Более всего роскошных ансамблей содержит первый акт этой оперы, в котором создатели спектакля попытались воспроизвести чопорный стиль Англии: зеленый газон, аккуратная ограда, за которой разместился оркестр, тогда как действие происходит на авансцене, скамейки и стулья, традиционное чаепитие, чтение Библии отцом семейства сэром Вильямом Крузо, чинный и благородный образ которого исполнил Станислав Черненко. Именно сэр Вильям с самого начала оперы читает притчу о блудном сыне, которым становится затем его собственный сын. И режиссер делает недвусмысленный намек в одной из первых мизансцен, ставя на колени Робинзона перед отцом, прямо как на картине Рембранта «Возвращение блудного сына».

Поскольку опера, написанная в трех действиях, идет в двух отделениях с одним антрактом, режиссер вместе с художником изобретают оригинальное решение смены декораций на глазах у зрителя при переходе ко второму действию, в котором Робинзона заносит на необитаемый остров, поросший дикой растительностью. С помощью машинерии, раскачивающей сцену словно корабль в море, видеокартины которого охватывают все сценическое пространство, постановщики создают ощущение почти осязаемого шторма, заставляя зрителя почувствовать качку, завершающуюся крушением – переворотом декораций авансцены и попаданием на необитаемый остров. А на нем происходят удивительные события, в которых замешаны колоритные дикари и пираты. Дело заканчивается, конечно же, хорошо: Робинзону вместе с нашедшими его Тоби, Сюзанной и Ядвигой удается вернуться в родной Бристоль.

Важнейшая часть этого фееричного спектакля – музыкальное исполнение под управлением Арифа Дадашева, выбравшего по-классицистски умеренные темпы и динамику, создавшего прозрачную и ясную фактуру, наполнившего музыку чудесными романтическими настроениями.

Первые исполнения этого сочинения в парижской Опера Комик имели оглушительный успех, а газета «Le Figaro» писала, что ни один спектакль не производил таких сборов, как первые десять показов «Робинзона Крузо». И хотя сегодня премьера его пришлась на трудное время, несомненно, этот спектакль еще привлечет свою аудиторию, потому что живые чувства и искренняя радость, пронизывающие его, — это то, чего так не хватает уставшему от потрясений зрителю.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото — Сергей РОДИОНОВ

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