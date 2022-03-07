Владимир ЧЕРНЕНКО: «Являюсь генератором идей, которые сам же и воплощаю»

В гостях у АртМосковии руководитель медиа портала «А у Вас?» Дарья Гордеева. Не так давно с культурной экспедицией Дарья посетила Южный регион России и взяла интервью у яркого представителя творческой интеллигенции курортного города Геленджик Владимира Черченко – фотохудожника, музыканта, вокалиста (исполняет песни на 16 языках! — прим. ред.), поэта, переводчика книг с французского и болгарского языков о духовных аспектах жизни, медицины и музыки. В Краснодарском крае Владимир Черненко известен под псевдонимами Vivaldist, Световид, Владимир Световид. С большим удовольствием представляем читателям АртМосковии интересного собеседника Владимира Черненко!

– Как давно вы занимаетесь своим творчеством? Почему решили этим заняться?

– Творчеством занимаюсь с самого детства! Всегда отличался самостоятельностью в выборе занятий. Сильно увлекался химией и математикой — в школе был в числе первых по этим предметам. Это определило выбор Новочеркасского политехнического института с математическим уклоном. В нём занимал два первых места на олимпиадах по высшей математике. Но наряду с учёбой пел с 1970 по 1974гг. в народном театре оперы и балета из студентов и профессоров при институте, куда попал по анкете, где написал, что был 10 лет солистом в школе, т.к. отличаюсь природной музыкальностью. Это и определило мой дальнейший путь. После окончания ВУЗа распределился в НИИ в Новосибирск, где работал инженером с 1974 по 1980 гг. Но в 1977 г. поступил в Новосибирское училище на дирижёрско-хоровое отделение. И с 1980 по 2004 гг. работал преподавателем теории в ДМШ. И одновременно с 1989 г. был директором ДМШ. Музыка определила все формы творческого выявления на все последующие годы вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому делаю всё для популяризации классики в самом широком смысле слова, понимая её непреходящее значение.

Музыка влияет и на мою поэзию – стихи начал писать с мая 2009 г. и пишу по сей день. Уже готовятся к изданию сборники «1001 СОНЕТ», «Её Величеству Женщине», «Наполним сердце Красотой», «Капли утренней росы» (29 томов), «РУССКИЙ РУБАЙЯТ», «ПО ПРОЧТЕНИИ ПСАЛМОВ», «ИЗ ГЛУБИНЫ ВЗЫВАЮ», «ВСЕГДА УЛЫБАЙСЯ!», «ТЫ, МОЦАРТ, БОГ», «МУЗЫКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ СЛОВ», БОГ», «ДА БУДЕТ СВЕТ!» и др.

– Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда создаете свои произведения?

– Когда, например, пишу свои стихи, происходит следующее. Был такой случай и даже не один. Вдруг приходит всего одна строка будущего стиха. Я быстро её печатаю сразу в компьютере. И продолжаю, даже не зная, куда она приведёт – всё на вдохновении, даже форма стиха, рифмовка происходят спонтанно. Вдруг первый стих прерывается, т.к. приходит подсказка первой строки другого стиха с другой темой. Я запечатляю эту строку и продолжаю её дальше, как вдруг приходит первая строка третьего уже стиха с новой темой, я печатаю её и продолжаю стих до его окончания, возвращаюсь к первому стиху, заканчиваю, затем ко второму, как вдруг приходит тема четвёртого стиха… Так в совершенно возвышенном состоянии один за другим у меня родилось 15 стихов! А с февраля 2018г. вдруг пошли только одни сонеты, которых на сегодня уже более 2000 тысяч и все возвышенного стиля и отражают мои нестандартные взгляды на жизнь, а также идеи духовно-этических Учений и Посвященческих Знаний Востока и Запада, изучаемых и применяемых мной и в жизни, и в творчестве с 1982г. Во время написания стихов чувствую прилив жизненных сил, и моя энергия неизменно передаётся в строках стихов.

Также вдохновенно готовлю певческую программу на русском, итальянском, французском, украинском, английском и других языках.

Книги Петра Донова, в основном о музыке, и о нём, которые перевожу с болгарского, изучаемого самостоятельно, вообще не имеют аналогов и даже ещё неизвестны русскоязычному населению. Испытываю восторг и вдохновение и небывалый подъём во время всего переводческого процесса, который порою длится месяцами. Издавал переводы книг Омраама Микаэля Айванхова (1900-1986) с французского: «СЧАСТЬЕ», «МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ», 1 книгу «ЗАПОВЕДИ СЧАСТЬЯ». Книгу стихов «ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ СЧАСТЬЯ».

С августа по декабрь 2021 года я перевёл книгу «ОККУЛЬТНОЕ ПЕНИЕ И РЕЧЬ», полностью напечатал 500 страниц перевода, отредактировал и сверил с оригиналом, т.е подготовил к изданию. И когда послал нескольким моим корреспондентам, они испытали небывалый восторг! Не сомневаюсь, что эта книга будет настольной для всех думающих людей, даже не для музыкантов! Понимая важность этих книг, чувствую огромную радость и удовлетворённость этим титаническим переводческим трудом и не жалею потраченного времени и сил, т.к. польза после его издания для многих будет просто неоценимой. Уже попутно появляются люди, которые будут иллюстрировать мои книги стихов. Появляются издатели, которые готовы издавать мои книги. Есть персональный фотограф, восхитившийся моим пением на набережной. Таким образом, просто реализуя свой творческий потенциал, делясь своими достижениями, приобретаю много поклонников, друзей, сотрудников.

– Как у вас рождаются идеи, может, с этим связаны какие-то интересные жизненные истории?

– По знаку гороскопа я близнец. И поэтому являюсь генератором идей, которые сам же и воплощаю. Меня отличает от обывателей любознательность. То есть я не просто смотрю, как другие или слушаю, но ВСМАТРИВАЮСЬ, ВСЛУШИВАЮСЬ. И потому каждый день у меня происходят встречи при пении на набережной, просто на улице со знакомыми и незнакомыми людьми, и идеи возникают одна за другой, которые тут же воплощаются мной в жизни. У меня нет бесплодных мечтаний. Всё материализуется в виде пения, в стихах и в прозе, в общественной деятельности.

– Где вы обычно черпаете вдохновение? К каким первоисточникам обращаетесь?

– У меня обширная библиотека с книгами самых разных направлений. Если что-то необходимо мне для работы, я нахожу сайты, где заказываю книги, а часть скачиваю из интернета – у меня очень большая библиотека электронных книг. Меня интересуют книги и экономиста с Большой буквы Валентина Катасонова, и книги великих подвижников христианства – Иоанна Кронштадтского, Старца Силуана, Добротлюбие, Николая Сербского. Книги ОШО Раджниша, биографии Ахматовой, Цветаевой, Игоря Северянина, Николая Гумилёва, Константина Бальмонта, Уильяма Шекспира и многих других поэтов. В центре всех интересов стоит МУЗЫКА, поэтому необходимо проработать массу книг о Моцарте, Вивальди, Генделе, Чайковском, Бетховене и т.д.

– Как вы относитесь к конкурсам талантов? Принимаете ли в них участие?

– В конкурсах я принимаю участие уже на протяжении 30 лет. Мне интересно делиться своим успешным опытом в разных направлениях:

В 1987 году принял участие в конкурсе «СЕМИЦВЕТНАЯ МЕЧТА О ДОБРОТЕ И КРАСОТЕ» в Болгарии как педагог и моя ученица из музыкальной школы заняла 1-е место. Получила приз, а я почётную грамоту и медаль имени Святого Ефтимия.

Активно принимал участие в Бажовских фестивалях, Фестивалях «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» в 1989-2005 годах. В августе 1993 принимал активное участие в 1-м Форуме О.М.Айванхова в Петергофе. Осенью 1993 принимал участие в Съезде духовного согласия в Алма-Ате.

Я разработал в 1992 году проект «ЗДОРОВЬЕТВОРЕНЬЕ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ» (СВЫШЕ 100 CD), который сам распространял по многим городам России. В 2000 был в Болгарии, где подарил часть кассет этого проекта. В 2007–2010 годах диски проекта были приобретены доктором Валерием Синельниковым для его ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ в Симферополе.

Участвовал в фестивале «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ» в 2003 году в Омске.

Как фотохудожник я участвовал в фестивале-конкурсе в номинации «ФОТОГРАФИЯ» — 2006г. в Краснодаре, занял 1-е место. Участвовал в двух фотоконкурсах Геленджика – 2016 году – занял 1-е место.

С 2009 года я принимаю участие в общественной жизни Геленджика и неоднократно получал грамоты и дипломы от администрации города.

В 2009–2016 годы играл в спектаклях театра анимации «Легенда» в роли Сказителя, Князя Джанхотта, Бога Солнца и др.

Участвовал в работе Ассоциации «Мир через Культуру» в Екатеринбурге, в августе 2013 года.

В 2015 был принят в Российский Союз Писателей.

С 2016 снимался в Геленджике в нескольких фильмах, в том числе в сериале «Беглец» с Иваном Охлобыстиным, где я играл роль бомжа и поющего бомжа (три эпизода).

Участвовал в международном конкурсе «Зелёная планета» от ЮНЕСКО – 2016 год. Занял 2-е место.

С 2017 года стал членом КЛУБА ЗОЖ И ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ.

– Что сейчас в планах?

– Издать в ближайший год 40 сборников авторских стихов и 20 книг переводов. Написать цикл сказок «1001 ДЕНЬ» о целительных свойствах музыки. Дописать книгу «ПРЕДСТОЯНИЕ. ДУХОВНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ».

Дописать трактат «ЭЛИКСИР СЧАСТЬЯ». Дописать книгу «ЗАПОВЕДИ СЧАСТЬЯ». Начать писать музыку вплоть до симфонии. Овладеть игрой на балалайке, гитаре, лютне, скрипке, ситарре, блокфлейте. Начать писать картины в разных стилях и техниках. Перевести десятки книг Петра Донова (1864-1944) с болгарского и издать. Освоить скорочтение.

Совершить путешествия – в Таиланд, на Филиппины, в Индонезию, в Италию, Швейцарию, Кипр, Словению, Словакию, Чехию, Сербию, Хорватию, Францию, Германию, Испанию, Португалию, Швецию, Финляндию, Норвегию, Дубай, Индию, Вьетнам, Бразилию, Кубу. По кольцу русских городов. Карелия. Байкал. Камчатка. Дальний Восток.

Мужской индивидуальный фитнес. Бальные танцы.

– У вас есть мечта? Какая?

– ИЗДАТЬ СВОИ КНИГИ И ФОТОАЛЬБОМЫ ВО ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВАХ РОССИИ – ЭКСМО, АСТ, ВЕЧЕ, АЗБУКА И ДР. ВЕСТИ ПЕРЕДАЧИ ПО ИНТЕРНЕТУ О ЖЕМЧУЖИНАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ И ТАЙНАХ ВСЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКА МУЗЫКИ. ОТКРЫТЬ СВОЙ КЛУБ ЗОЖ И ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ. ПОСТРОИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕТР КРАСОТЫ, КУЛЬТУРЫ ИСКУССТВА.

– Пожалуйста, продолжите фразу: «Мое творчество для меня – это …».

– Мое творчество для меня – это возможность постоянно раскрывать в себе всё новые и новые духовные возможности и ресурсы, в конечном счёте, раскрывать свою индивидуальность (не путать с личностью…).

Своим творчеством я хочу сказать миру, что ЖИЗНЬ САМА ПО СЕБЕ И ЛЮБОГО ИЗ НАС БЕСЦЕННА, ЧТО СМЫСЛ ЖИЗНИ ЕСТЬ, И ОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ, ТО ЕСТЬ РАСКРЫТИЕ ВСЕХ СВОИХ ВЫСШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЗАЛОЖЕННЫХ ТВОРЦОМ ВСЕГО СУЩЕГО, ПРИ РАЗЛИЧИИ ФОРМ ЭТОГО РАСКРЫТИЯ.

– Владимир, откуда вы родом? Где ваши истоки?

– Родом со Ставрополья – село Ачикулак Нефтекумского района. Это степная зона с небольшой рекой Горькая Балка, протекающей через село. Но в шири степи есть своя привлекательность и романтика, особенно весной – сотни тюльпанов и маков. Река богата самой разнообразной рыбой, очень красивые перекаты, камышовые заводи, омуты.

– Художественное видение сформировалась в вас с самого детства! А жизнь на море в Геленджике какой отпечаток наложила на вас?

– Здесь в Геленджике произошло мое становление как личности, как профессионала, я востребован в качестве певца и поэта почти во всех творческих объединениях: Союзе интеллигенции, Совете ветеранов, в клубе «Гармония» при библиотеке р-на Парус, в АКАДЕМИИ СЧАСТЬЯ, в Центре активного долголетия. Принимаю участие в местном Альманахе «ОРФЕЙ» своими публикациями, состою в Клубе ЗОЖ и правильного питания. Во всех этих общественных организациях у меня есть единомышленники и последователи.

Познакомиться с фотоработамми Владимира Черненко, послушать песни в исполнении автора, вы можете на сайте медиа портала «А у Вас?» по предложенной ссылке.

Беседовала Дарья ГОРДЕЕВА,

Фото из личного архива Владимира ЧЕРНЕНКО

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