ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Мой любимый враг»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет язвительную романтическую комедию с Люси Хейл «Мой любимый враг».

Люси Хаттон — милая и непредсказуемая, Джошуа Темплмен — холодный и помешанный на контроле. Они работают ассистентами руководителей в крупном издательстве Нью-Йорка: делят офис, сидят друг напротив друга на общих совещаниях, постоянно пересекаются в здании, но с первого взгляда ненавидят друг друга. Однажды на кону оказывается высокая должность, о которой они оба мечтают. Но страстный поцелуй в лифте переворачивает их жизни вверх дном. Оказывается, что от ненависти до любви — всего один неверный шаг. И то, что начиналось как шутка и выгода, становится намного серьёзнее.

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 11 мая в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

Фото — kinopoisk.ru

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