ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Пила: Спираль»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет триллер «Пила: Спираль» ― новую главу жуткой и страшно знаменитой хоррор-франшизы.
Импульсивный нью-йоркский полицейский Зик Бэнкс (его играет комик Крис Рок) пошел по стопам своего знаменитого отца Маркуса (Сэмюэл Л. Джексон). Однако карьера молодого детектива сложилась не очень удачно: несколько лет назад он уличил своего напарника в обмане и убийстве, того посадили. Теперь Зик — изгой в убойном отделе и последний честный коп в городе. По приказу начальницы он объединяется с новичком Уильямом Шенком (Макс Мингелла), чтобы расследовать охоту на полицейских: неизвестный убийца сводит личные счеты с местными стражами порядка, загоняя одного за другим в смертельные ловушки — одного раздавил поезд, другой убит током. Для каждого он подбирает особые испытания, подражая изощренному карателю «Пиле», который давно мертв, но его кровавое дело продолжается. Так главные герои оказываются в эпицентре зловещей игры, цена проигрыша в которой — человеческая жизнь.
Когда? 2 февраля, 20.30.
Фото – сайт www.kinopoisk.ru
18+Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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