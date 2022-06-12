Впервые в истории российского кино средства для дистрибуции фильма были привлечены с помощью краудлендинга

Этот инструмент финансирования бизнеса активно развивается в нашей стране уже несколько лет, и, согласно данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ, объем заключенных сделок с краудлендинговыми площадками исчисляется миллиардами рублей. С 2021 года благодаря появлению платформы Ко-Фи для инвестиций в будущее креативных индустрий он стал доступен и творческим предпринимателям.

С 9 июня в широкий прокат вышел фильм Дмитрия Суворова «Одна», который рассказывает реальную историю Ларисы Савицкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса, — о единственной в мире женщине, которой удалось выжить в авиакатастрофе, упав с 5-километровой высоты в безлюдную тайгу. Уникален не только сюжет, но и то, как реализовывался проект. Его создатели стали первыми в российском кинематографе, кто решил привлечь инвестиции для дистрибуции картины, используя краудлендинг — независимые инвесторы вложили на Ко-Фи 10 млн рублей.

Пользоваться платформой просто. Автор произведения или другого креативного контента заполняет заявку с подробным описанием проекта и указанием необходимой суммы. Получив одобрение экспертного совета Ко-Фи, заявка попадает на витрину проектов, автор открывает раунд финансирования. Если он завершен успешно, заемщик подписывает договор с инвесторами, а после в течение заранее оговоренного срока возвращает деньги.

Сейчас совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей платформа также запустила программу поддержки для индивидуальных креативных предпринимателей. До конца 2022 года более 120 творческих проектов в различных направлениях ― музыка, кино, дизайн, концертная деятельность, изобразительное искусство, телевидение, издательское дело и литература, видеоблоги и аудиоподкасты ― смогут получить финансирование в размере 40 млн рублей. Каждый месяц жюри выбирает наиболее интересные проекты, которые получают до 300 000 рублей безвозмездно, а у тех, кто не вошел в их число, есть шанс привлечь инвестиции на особых условиях.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.