Впервые в НХМ РС (Я) представили тактильные модели музейных предметов

14 июля 2023 г., в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) состоялась презентация тактильных копий музейных предметов, изготовленных в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) появились копии пяти экспонатов, которые можно трогать руками. Они помогут незрячим и слабовидящим людям самостоятельно изучить музейные предметы. Среди тактильных моделей, живописные и графические произведения из собрания музея: «Витязь с невестой» П.П. Романова (1938), «Голубая Лена» В.Г. Петрова (1970), Якутский натюрморт с весами» М.М. Лукиной (1997), «Мечта» А.В. Чикачева (1997), «Осуохай» (из серии «Якутский праздник Ысыах») В.С. Карамзина (1968). Изготовление копий стало возможным благодаря победе НХМ РС (Я) в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд».

«Для Фонда «Искусство, наука и спорт» очень важно, что столь отдаленный регион развивает инклюзию на таком высоком и профессиональном уровне. На протяжении нашего сотрудничества, мы видим, что для Национального художественного музея Якутии, инклюзия - это не просто разовый проект, а стратегия развития. Мы верим, что такие проекты действительно делают более доступными культуру и весь остальной мир для людей с ограниченными возможностями здоровья», - отметила руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева.

Тактильные модели изготовлены в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу (г. Москва), их работы используются в Государственном Эрмитаже, в ГМИИ имени Пушкина, Музее современного искусства «Гараж», Музеях Московского Кремля и других ведущих музеях страны. Выполнены из скульптурного пластика и УФ-печати на композитных панелях. Размер тактильных моделей составляется от осязательного поля человека (примерно формат А3) и не зависит от размера оригинала музейного предмета.

«Тактильные картины - это истинное чудо и замечательное достижение в мире искусства, которые позволяют нам увидеть картины пальцами, внося уникальный и неповторимый вклад в наше восприятие. Надеемся, что такая практика станет все более распространенной и доступной, чтобы каждый человек мог насладиться искусством, независимо от своих возможностей», - поделились впечатлениями первые посетители инклюзивной экскурсии.

Тактильные копии экспонатов выполняют роль иллюстративного материала при знакомстве с экспозицией, наполняя ее образным содержанием. Позволяют свободно самому интерпретировать произведение искусства, а не полагаться исключительно на опыт зрячего. Кроме того, такой выбор музейных предметов дает возможность проводить цикл культурно-образовательных мероприятий (занятий, экскурсий, мастер-классов) для людей с нарушениями зрения, позволяющих стать примером успешной социокультурной практики музея.

«Мы стараемся делать всё, чтобы все жители Якутии приходили в Национальный художественный музей, и приобщались к высокому, к духовному, к нашей культуре. Мы очень долго мечтали увидеть тактильные картины, это на самом деле дорогое удовольствие. Благодаря фонду, наш музей имеет уникальные копии экспонатов, выполненные по новейшим технологиям и современным материалам, учитывающим все особенности тактильного восприятия», - подчеркнула генеральный директор НХМ РС (Я) Влада Тимофеева.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РС (Я) Г.М. Степанов, первый заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) А.И. Ноев, руководитель программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» К.М. Дмитриева, генеральный директор НХМ РС (Я) В.В. Тимофеева, сотрудники и читатели специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. И.Н. Егорова – Ивана Горного, представители социальных партнеров и другие.

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