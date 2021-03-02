Константин СУЧКОВ: «Артист оперного театра на самом деле непростая профессия»

Константин Сучков – баритон. Окончил Московскую Государственную Консерваторию им. П.И. Чайковского. В 2013 году дебютировал в Большом театре в спектакле «Настройся на оперу».

В 2015-2016 годах – артист Молодежной оперной программы Государственного Академического Большого театра в Москве, с ноября 2016 года приглашенный солист Большого театра.

С 2017 года приглашенный солист Пермского Академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, в сентябре 2017 года принят в труппу театра. Солист театра по настоящее время.

С 2019 года – солист Московского театра Новая опера им. Е.В. Колобова.

Лауреат международных конкурсов, в 2014 г. победитель Международного конкурса вокалистов им. Б.Т. Штоколова в Санкт-Петербурге. Так же в 2014 г. получил 2 премию на конкурсе им. Г.П. Вишневской в Москве. В 2017 г. получил 1 премию на конкурсе им. Г. Отса в Санкт-Петербурге. В 2019 году получил 1 премию Всероссийского музыкального конкурса, и в этом же году завоевал 1 премию Международного конкурса им. М.И. Глинки.

Гастролировал в Польше, Германии, Швейцарии, Австрии, Японии, Италии, Китае. Участвовал в постановках театра «Открытая сцена», постановках Оперного театра при Московской консерватории.

В декабре 2020 года участвовал в премьере «Искателей жемчуга» в Большом театре.

Мы решили узнать у Константина про его профессиональный, творческий опыт. Про роли и театры, в которых он работает. А так же поговорили про планы и мечты, и задали специальные вопросы от его поклонников.

– Что вас побудило сделать оперное пение своей профессией? Какое событие было определяющим в выборе профессии?

– Эта история тянется ещё из детства, когда родители, которые тоже люди искусства, обнаружили у меня любовь к пению. Они и отвели меня в музыкальную школу. Впоследствии была пара моментов, когда я хотел менять профессию, бросить все. Но, слава Богу, нашлись люди, которые смогли повлиять на ситуацию в тот момент.

– Cамое яркое творческое впечатление от театра? Какой спектакль или артист произвели наибольшее впечатление?

– Не скажу, что я впечатлительный человек, но меня всегда поражают и вызывают большое уважение артисты, которые одинаково хорошо могут спеть и сыграть и драматическую, и комедийную роль. В детстве ездил несколько раз в Большой театр еще до реставрации, до сих пор в памяти некоторые сцены из «Онегина», «Тоски»… Но не могу сказать, что это оказало на меня какое-то влияние, думаю, в связи с недостаточным профессиональным, духовным и эмоциональным развитием на тот момент.

– В чем именно заключается разница между театрами, в которых вы поете в данный момент: Новая опера, Пермский театр оперы и балета, Большой театр? Есть ли вообще разница? Где теплее воспринимает публика?

– Все эти театры очень разные и в то же время чем – то похожи. Надеюсь никто не обидится, но люблю я больше всего Пермский театр, наверное, в силу того особенного отношения здесь к артисту, к его устремлениям и амбициям. Здесь особенное отношение к музыке и качеству исполнения, совсем не характеризующее театр как периферийный.

Отдельного слова заслуживает публика. За время проведения здесь Лаборатории современного зрителя в Перми появился особенный слушатель, любящий театр, артистов, разбирающийся в постановках, следящий за судьбой театра.

В Новой опере с публикой похожая ситуация, там всегда приятно петь. Сейчас большие изменения происходят и в Перми, и в Новой опере, меняется руководство. Точнее, в Новой опере уже поменялось… Мне кажется, что под руководством Антона Александровича Гетьмана в Новой опере в ближайшие годы произойдёт много интересных и качественных изменений.

А в Большом театре, а именно на Камерной сцене им. Б.А. Покровского, на которой недавно я участвовал в постановке «Искателей жемчуга» Ж.Бизе, и был приятно удивлён публикой, труппой, атмосферой театра. С первого дня я чувствовал себя там как дома.

– Что помогает вживаться в образ?

– Я не вживаюсь в образ своего героя, стараюсь играть себя в тех или иных обстоятельствах. Я должен верить в себя и в то, что я делаю. В ином случае это будет ложь и для меня, и для зрителя.

– Есть ли любимая и нелюбимая роль?

– Из того, что пел очень люблю игровые роли. Самая любимая – это Джанни Скикки. Нелюбимых ролей нет, но Евгений Онегин мне пока не дался, так, как мне бы хотелось, несмотря на то, что я его пою чаще, чем другие роли. Надеюсь, этот день когда-нибудь настанет. Так что, для меня есть роли удобные или не очень.

– С кем из педагогов вы сейчас занимаетесь?

– На данный момент я занимаюсь в основном с пианистами. Из коучей я занимаюсь с Медеей Ясониди.

Хорошую школу мне дала Консерватория и Пётр Ильич Скусниченко. Сильно повлияла на меня Молодежная программа Большого театра, и весь её педагогический состав.

– Знаете ли вы о новых техниках пения, которые используют заграничные коучи?

– Современными веяниями не сильно интересуюсь, если они и есть. Голос и исполнительство – вещи индивидуальные. Работая над ролями, когда возникают некоторые вокальные трудности, стараюсь искать собственный подход. Тем самым стараюсь развиваться от спектакля к спектаклю.

– Cамое большое достижение в профессии на сегодняшний день?

– Для меня большое достижение – достаточно простое и частое явление, высоких планок я себе не задаю. Бывают иногда сложные периоды, когда один за другим параллельно идут несколько проектов. Для меня это каждый раз новая ступень, когда получается справиться с этим.

– Какую роль считаете знаковой для себя?

– Думаю, для меня это роль Марселя из оперы «Богема» Дж. Пуччини. В свое время, после участия в постановке оперы в качестве пока ещё приглашенного солиста, маэстро Теодор Иоаннович предложил влиться в труппу Пермского театра. Это сыграло в моей жизни решающую роль.

– Вы дружите с коллегами?

– Конечно, стараюсь быть в компании. В основном с коллегами и дружу.

– Какие плюсы и минусы профессии артист оперы?

– Артист оперного театра – на самом деле очень непростая профессия. Есть много сложностей, но все они меркнут перед возможностью выходить на сцену, преображаться в новых ролях. Я благодарен судьбе, что мне повезло заниматься этим искусством.

– Планируете ли принимать участие в телевизионных шоу, связанных с оперой и театром? Ваше отношение к таким проектам?

– Не планирую. Насколько я понимаю, на данный момент разговор именно о «Большой опере», больше проектов я не знаю. Поначалу проект был интересный, классный. Но, по моему мнению, курс программы давно идёт не в том направлении. Да и не знаю, подошёл бы я под такой формат.

– Есть ли у вас мечта?

– Моя маленькая мечта, чтобы мир скорее вернулся к нормальному состоянию. Закончилась эта пандемия, люди расслабились, ходили в театры, забыли про маски, получали удовольствие от жизни.

– Спасибо большое Вам за интервью!

Беседовала Анна (УШТАН) ВОРОБЬЕВА,

Фото из личного архива артиста Константина СУЧКОВА

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