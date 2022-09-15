Всероссийская просветительская акция «В первом ряду» Российского общества «Знание» открылась в Театре на Бронной

В московском Театре на Бронной стартовала Всероссийская просветительская акция «В первом ряду» Российского общества «Знание». Ее участников ждут мастер-классы по актерскому мастерству, лекции, экскурсии и творческие встречи с театральными деятелями, которые откроют закулисье театров для молодежи.

Общество «Знание» проводит эту акцию с 14 сентября по 5 октября по всей стране. К ней присоединились 150 театральных коллективов, которые подготовили для молодежи 750 тематических встреч с выдающимися актерами, режиссерами, костюмерами и другими специалистами театров. События акции охватят 99 городов в восьми федеральных округах страны. Участвовать в них смогут все желающие, для этого надо выбрать интересующее мероприятие акции и пройти онлайн-регистрацию на сайте Общества «Знание».

Онлайн-трансляцию открытия «В первом ряду» в Театре на Бронной смотрели в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в группе ВКонтакте зрители по всей стране. На открытии к участникам обратился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, который рассказал, что все полтора года с начала перезагрузки Российское общество «Знание» постоянно экспериментирует и ищет новые формы, чтобы показывать молодежи, каким увлекательным может быть процесс познания.

«Я надеюсь, что благодаря нашей акции кто-то просто увлечется театром, а кто-то, возможно, захочет развиваться в этом направлении и мы узнаем новых режиссеров, актеров. Еще одна важная задача — показать, как меняются театры: они становятся крутыми, молодежными, интересными, как Театр на Бронной, где мы сегодня находимся. Это здание, с одной стороны, является историческим и культурным наследием и в то же время очень современным, технологичным пространством. И я очень хочу, чтобы вы увидели театры именно такими», — подчеркнул Максим Древаль, обращаясь к молодежи.

Участников акции «В первом ряду» также приветствовала статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Она отметила, что подобных акций раньше не было, и ребятам посчастливилось быть первыми гостями театрального закулисья из числа зрителей.

«Этот проект создает совершенно новые форматы обретения знаний, основанные на полном погружении и вашей увлеченности. Для участников открывается уникальная возможность попасть в театральное закулисье. И самое главное — не нужно подглядывать в замочную скважину, перед вами в театре распахиваются все двери. Так вы становитесь просвещенными зрителями, для вас открывается театральный мир совершенно с другой стороны, которая недоступна неподготовленной аудитории. И что очень важно – вы получите новые компетенции и в сфере театрального искусства, и в сфере культуры в целом», — поделилась Алла Манилова.

Замминистра подчеркнула, что этот и другие проекты Общества «Знание» очень значимы, поскольку выполняют такую важную функцию, как просвещение молодого поколения. По этой причине Минкультуры России будет всесторонне оказывать поддержку инициативам Общества. Кроме того, Алла Манилова призвала все театры страны, как федеральные, так и региональные, присоединиться к акции, поскольку проект помогает их развитию и расширению аудитории.

Директор Театра на Бронной Елена Мироненко рассказала в своем приветствии, что недавно театр открылся после масштабной реставрации и стал не только одним из самых красивых, но и одним из самых технологичных в стране. «Театр — это всегда история про партнёрство, – отметила директор театра. – Партнерство цехов, партнерство актёров со зрителями, партнерство театра и разных организаций, которые его поддерживают. В конце концов, партнерство директора с худруком».

Затем выступил режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов: «Спасибо Обществу «Знание» за возможность открывать эту замечательную акцию, работать с молодежной аудиторией и заниматься не только развлечением, как обычно представляется театр, а еще и просвещением. Театр гораздо сложней, объемней и разнообразней, чем кажется на первый взгляд. Театр — это огромный сложный механизм, огромное сложное искусство, театр — это зачастую даже образ жизни. Театр — это масса технологий, не только электронных, световых, видео, звуковых, но и человеческих технологий. Осваивать знания обо всем этом — огромное искусство и огромное богатство. И мы очень рады, что начинаем делиться этой информацией с молодежью».

Константин Богомолов рассказал юным гостям о прошлом и будущем театра. Он отметил в лекции, что если раньше сцена отделяла актеров от тех, кто в зале, то сегодня в основе театрального искусства лежит стремление к диалогу со зрителями. Творческий процесс в театре, в отличие от кино, разворачивается непосредственно в процессе постановки, и он постоянно сопряжен с поиском, а это требует невероятной энергии. Актер должен быть сложным, образованным, независимым и в то же время способным поддерживать контакт со зрителями, говорить о важном — этому нужно учиться. И современные технологии обучения актеров могут быть полезны каждому человеку, так они развивают эмоциональный интеллект, личную эффективность, умение красиво говорить и управлять телом.

После интересного разговора ребята вместе с актрисами Анастасией Ильинской и Анастасией Шалонько совершили путешествие по закулисью. Участники экскурсии узнали о богатой истории Театра на Бронной, начавшейся в 1945 году, а также о том, какие изменения произошли благодаря реставрации.

Также состоялась творческая встреча с актером, режиссером, заслуженным артистом РФ Игорем Миркурбановым «100 вопросов профессионалу». А главный художник Театра на Бронной, сценограф, художник по костюмам, архитектор Лариса Ломакина провела мастер-класс «Всё, что вы хотели знать о сценографии, но боялись спросить».

Акция «В первом ряду» стартовала и в регионах. Так, 14 сентября мастер-классы, экскурсии и творческие встречи для молодежи состоялись в театрах Центрального федерального округа: Белгородском государственном академическом драматическом театре имени М. С. Щепкина, Губкинском театре для детей и молодежи, Ульяновском государственном театре юного зрителя «Nebolshoy театр». В Черкесске Южного федерального округа юных гостей принял Государственный республиканский абазинский драматический театр.

Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева, которому в этом году исполнилось 83 года, тоже присоединился к просветительской акции в день ее старта, и ребята вместе с наставниками прошли весь путь создания спектакля — от идеи до ее воплощения на сцене.

Затем акцию «В первом ряду» подхватят и другие театры. Вместе с их коллективами молодые люди по всей стране в ближайшие три недели побывают за кулисами и познакомятся с историей театрального искусства в России, увидят репетиции, узнают подробности о создании реквизита и костюмов.

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