Всероссийский конкурс ватной игрушки подведет итоги

5 апреля 2022 года в Торгово-промышленной палате РФ состоится Церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография».

В ходе проведения конкурса организаторами было рассмотрено 407 заявок от создателей авторской ватной игрушки, представляющих более 40 регионов России и даже стран Зарубежья, включая Новосибирский край, Еврейскую автономную область Крым, Северную Осетия-Аланию, Коми, Бурятию, Саха (Якутию), Башкортостан, Татарстан, Казахстан и др. Возраст участников: от 3 до 63 лет.

Было отобрано 29 конкурсных работ, которые выполнены по сюжетам этнических сказок России. Среди них: чукотские, удегейские, ненецкие, нанайские, эвенкийские, нганасанские, тофларские, таймырские, даргинские и многие другие. Больше половины участников, создавших свои композиции по мотивам этих сказок, проживают в центральных регионах нашей Родины. Это говорит о том, что в нашей многонациональной стране этническая культура, особенности традиций, быта малых народов вызывает большой интерес и любовь у детей и взрослых, независимо от их национальности.

На втором месте по популярности оказались сказки А.С. Пушкина. 14 работ наши участники посвятили любимым героям из произведений великого русского поэта. 7 композиций, присланных на конкурс, созданы по мотивам уральских сказов П.П. Бажова. Почитатели таланта этого великого сказочника также живут в разных уголках России. Среди его сказок самыми любимыми у мастеров оказались «Серебряное копытце» и «Каменный цветок».

Среди героев сказок и былин чаще всего в работах мастеров встречаются богатыри. Их образ, мужественный и добрый, был отражен в работах многих мастеров. 7 работ участники конкурса «Сказки народов России: кукольная этнография» посвятили Емеле и сказке «По щучьему велению».

Особое внимание привлекают образы сказочных бабушек и дедушек. Именно композиции с использованием этих персонажей выполнены с особой любовью и душевной теплотой. Ведь сказка к нам приходит именно в детстве и чаще всего от наших любящих, добрых, заботливых и бескорыстно преданных своим внукам бабушек и дедушек. Эти образы встречаются также часто встречаются в конкурсных работах.

Конкурс проводится в рамках проекта «Ватная игрушка — носитель культурного кода народов России», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Президентских грантов.

На церемонии ожидаются представители Торгово-промышленной палаты, Министерства торговли и промышленности РФ, сенаторы Совета Федерации, искусствоведы и коллекционеры.

Организаторы – Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства и Мануфактура «Московская игрушка». Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России, объявленного Президентом РФ.

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