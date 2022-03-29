Открыт филиал «Почты Петербургского ангела»

25 марта 2022 года, в День работника культуры, Молодежный театр на Фонтанке открыл в Детской городской больнице № 1 на Авангардной улице филиал «Почты Петербургского ангела».

«Почта Петербургского ангела» — проект, стартовавший 18 января 2020 года в Молодежном театре на Фонтанке, в день 40-летия театра, когда рядом со скульптурой «Петербургский ангел» художника Романа Шустрова (1959-2020) в Измайловском саду появился первый почтовый ящик. Горожане и гости города видят в Ангеле, уже давно ставшем одним из новых символов Петербурга, благодарного собеседника, связывают с ним приметы «на удачу», веру в лучшее, поверяют ему надежды и мечты. Первый металлический ящик неоднократно страдал от рук вандалов. Администрацией театра было принято решение перенести «Почту» под крышу, в кассовое фойе. В мастерских театра по эскизам художника Владимира Ванина был изготовлен новый деревянный ящик. За два года существования проекта в адрес «Почты ангела» пришло более 2200 писем.

Точная копия почтового ящика, расположенного в «центральном отделении», была изготовлена в театральных мастерских и доставлена в Детскую городскую больницу №1. Благодаря подарку Молодежного театра возможность обращения к Петербургскому ангелу теперь получили маленькие пациенты больницы и их родители. Длительная болезнь ребенка нередко разлучает на время детей и родителей, часто является для членов семьи тяжелой психологической травмой. «Почта Петербургского ангела» может подарить в условиях стационара возможность выговориться, высказать свои желания, и уже этим облегчить психологическое состояние пациентов и их близких, которые не сразу могут проявить такую же степень откровенности в общении с врачом или профессиональным психологом.

На церемонии открытия филиала «Почты Петербургского ангела» присутствовали администрация и сотрудники ДГБ №1, ставшие первыми отправителями писем в адрес нового символа Петербурга.

Директор Молодежного театра на Фонтанке Ольга Романецкая: «Первые письма, поступавшие в «Почту» были с пожеланиями в адрес театра. Постепенно их сменили письма, в которых люди обращались к ангелу с просьбами «хочу поступить в институт», «мечтаю найти хорошую работу», «надо накопить на новую квартиру», «хочу помириться со своей девушкой». Удивительно, но со временем стали появляться и благодарственные послания, подтверждавшие исполнение желаний. Ангел стал не только символом города, он стал символом надежды для многих людей. Очень часто для того, чтобы решить какую-либо проблему, психологи советуют записать ее на бумаге, изложить письменно. Надеемся, что этот способ поможет людям и на территории Детской городской больницы №1».

Заместитель главного врача ДГБ №1 по лечебной работе Раиса Дзанагова: «Мы рады появлению «Почты Петербургского ангела» в нашей больнице. Надеемся, что это лишь начало нашего сотрудничества, формы которого мы уже начали обсуждать».

Фото – Александра ХАЙДАРОВА, Иван ЛЕБЕДЕВ

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