Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит в Подольске

30 ноября 2021 года в Культурно-просветительском центре Дубровицы г. Подольска состоится концерт уникального коллектива – Всероссийского юношеского симфонического оркестра. В программе концерта – русская музыка двух столетий. Среди солистов концерта – Лауреаты международных конкурсов, молодые, яркие, талантливые музыканты века наступившего, достойные преемники славных традиций отечественной исполнительской школы.

Откроет концерт первая картина балета «Петрушка» И. Стравинского. Терпкий уличный фольклор «народных гуляний на масленой» в свое время возмутил приверженцев «русской классики», но уже давно вошел в золотой фонд русской музыки. Затем в исполнении солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра прозвучит целая палитра произведений русских композиторов конца XIX – начала XX века. Завершит концерт Первая симфония Д. Шостаковича.

За дирижерским пультом Всероссийского юношеского симфонического оркестра будет молодой, но уже хорошо известный дирижер Алексей Рубин.

Концерт пройдёт в рамках федерального проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских Грантов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.