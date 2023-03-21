Встреча с актёром Юрием Соломиным в Библиотеке для молодёжи в Международный день театра

27 марта в 19:00 в филиале Российской государственной библиотеки для молодёжи, в Особняке Носова, состоится особенное событие, посвящённое Международному Дню театра — встреча с Юрием Соломиным, народным артистом СССР, художественным руководителем Малого театра, одного из старейших театров России.

Великий русский артист, режиссёр и педагог стал героем документально-художественного фильма «Его Величество Актёр. Юрий Соломин» (2017) режиссёра Дениса Бродского. Разговор о жизни и творчестве с Юрием Мефодьевичем продолжит показ этой кинокартины, которая отражает очень важный и волнительный период его жизни, когда заканчивается большая реконструкция Исторической сцены и Малый театр готовится к открытию. Съёмочный период фильма длился более года. У зрителей будет возможность увидеть то, что обычно скрыто от публики.

Во встрече также участвуют автор фильма Денис Бродский, а также один из участников происходящего в кинокартине, народный артист РФ Виктор Низовой.

Фильм о Юрии Соломине представлен в рамках проекта «Выдающиеся деятели театра на большом экране», который включает в себя полнометражные документально-художественные картины, которые рассказывают о российских деятелях театра. Для зрителя — это уникальная возможность наблюдать за творческим методом режиссёров, актёров, художников, попасть за кулисы не только театра, но и творческой мастерской художника. Героями проекта стали также народный артист России Роман Виктюк, народная артистка России Елена Камбурова.

Вход свободный.

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