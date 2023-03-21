Звезды поддержали конкурс «Мои герои. Музыка Победы»

Андрей Малахов, Елена Север, братья Запашные, Жасмин, и многие другие знаменитости поддержали Международный детский конкурс-фестиваль «Мои герои. Музыка Победы», который проводится фондом Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Музеем Победы и Российской государственной детской библиотекой.

Как отметила президент фонда, телеведущая, певица, Мисс Вселенная Оксана Федорова, «для детей очень важна поддержка взрослых, многие сомневаются в своих силах, не рискуют участвовать в конкурсах и заявлять о своих талантах. И я искренне благодарна членам Жюри, экспертам, звездам кино и телевидения, которые откликнулись на просьбу фонда и записали для детей видео-открытки с приглашением на конкурс. Когда дети чувствуют такую поддержку – у них появляется и вдохновение, и вера в себя. И я уверена, что мы получим замечательные конкурсные работы!»

Кроме видео-приглашений для школьников подготовлены обучающие мастер-классы от членов Жюри и экспертов конкурса, которые помогут детям лучше подготовиться к конкурсу и расширить свои творческие навыки.

Международный детский конкурс-фестиваль «Мои герои. Музыка Победы» посвящен музыкальному наследию Великой Отечественной войны – композиторам, музыкантам, артистам, которые вдохновляли советский народ на Победу, и реализуется в 2023 году при поддержке Фонда президентских грантов.

Заявки от детей в возрасте от 6 до 18 лет принимаются до 25 марта 2023 года на сайте https://detigeroi.ru/ по 5 номинациям: «Рисунок», «Поэзия», «Видеоролик/Видеорепортаж», а также «Вокал» и «Танец», участие в конкурсе бесплатное для всех детей, независимо от страны проживания.

10 апреля 2023 будут официально объявлены победители и лауреаты конкурса, а 22 апреля в Музее Победы на Поклонной горе состоится Церемония награждения и Гала – концерт с участием почетных членов Жюри и Экспертного совета.

Организаторы конкурса: благотворительный фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, Российская государственная детская библиотека, при поддержке Фонда Президентских грантов.

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