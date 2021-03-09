Встречаем музыкальную весну в ЦДМ на Лубянке

«Цен­траль­ный Дет­ский Мага­зин на Лубян­ке» вес­ной 2021 года ста­нет глав­ной музы­каль­ной сце­ной для жите­лей и гостей Москвы!

В этом году вес­на в ЦДМ будет посвя­ще­на музы­ке! Глав­ным собы­ти­ем ста­нет про­ект «Стань звез­дой в ЦДМ» при под­держ­ке Ака­де­мии Иго­ря Кру­то­го. Целый месяц, с 10 мар­та по 10 апре­ля, всем гостям дет­ско­го мага­зи­на будет предо­став­ле­на уни­каль­ная воз­мож­ность запи­сать твор­че­ское видео для уча­стия в онлайн-кастин­ге. Глав­ный атри­ум ЦДМ пре­вра­тит­ся в музы­каль­ную сце­ну, а жюри Ака­де­мии Иго­ря Кру­то­го будут выби­рать самых луч­ших и талант­ли­вых малень­ких арти­стов! Все участ­ни­ки кан­стин­га полу­чат непе­ре­да­ва­е­мые ощу­ще­ния от выступ­ле­ния на сцене и необык­но­вен­ные при­зы, а побе­ди­тель про­ек­та — пол­го­да бес­плат­но­го обу­че­ния в Ака­де­мии Иго­ря Крутого!

«С наступ­ле­ни­ем тако­го дол­го­ждан­но­го все­ми вре­ме­ни года, мы при­го­то­ви­ли для гостей наше­го «Цен­траль­но­го Дет­ско­го Мага­зи­на на Лубян­ке» потря­са­ю­щую весен­нюю про­грам­му. Наде­ем­ся, что меро­при­я­тия, кото­рые будут про­во­дить­ся в тече­нии весен­них меся­цев, не толь­ко помо­гут рас­кра­сить жизнь наших посе­ти­те­лей ярки­ми и неза­бы­ва­е­мы­ми крас­ка­ми, но и дадут самым сме­лым и талант­ли­вым уни­каль­ный шанс стать звез­дой!», — отме­ти­ла Свет­ла­на Мазур, дирек­тор депар­та­мен­та ком­мер­че­ско­го управ­ле­ния ГК «Галс».

В бли­жай­шее вре­мя посе­ти­те­лей ЦДМ на Лубян­ке ждет семей­ный бранч от ресто­ра­на «Граб­ли» и Цен­траль­но­го теат­ра кукол им. С.В. Образ­цо­ва, весе­лые меро­при­я­тия в честь люби­мо­го весен­не­го празд­ни­ка — Мас­ле­ни­цы, а по суб­бо­там музы­каль­ные кавер-груп­пы Diamond Black, Kailedoskop и Women Music Show будут созда­вать весен­нее настро­е­ние в Гастро­га­ле­рее на 0‑м эта­же дет­ско­го магазина.

Подроб­ная инфор­ма­ция о меро­при­я­ти­ях в ЦДМ на Лубян­ке пред­став­ле­на на сай­те: https://cdm-moscow.ru и на стра­ни­цах в соци­аль­ных сетях @cdm_moscow.

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