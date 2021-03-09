Встречаем музыкальную весну в ЦДМ на Лубянке

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» весной 2021 года станет главной музыкальной сценой для жителей и гостей Москвы!
В этом году весна в ЦДМ будет посвящена музыке! Главным событием станет проект «Стань звездой в ЦДМ» при поддержке Академии Игоря Крутого. Целый месяц, с 10 марта по 10 апреля, всем гостям детского магазина будет предоставлена уникальная возможность записать творческое видео для участия в онлайн-кастинге. Главный атриум ЦДМ превратится в музыкальную сцену, а жюри Академии Игоря Крутого будут выбирать самых лучших и талантливых маленьких артистов! Все участники канстинга получат непередаваемые ощущения от выступления на сцене и необыкновенные призы, а победитель проекта — полгода бесплатного обучения в Академии Игоря Крутого!
«С наступлением такого долгожданного всеми времени года, мы приготовили для гостей нашего «Центрального Детского Магазина на Лубянке» потрясающую весеннюю программу. Надеемся, что мероприятия, которые будут проводиться в течении весенних месяцев, не только помогут раскрасить жизнь наших посетителей яркими и незабываемыми красками, но и дадут самым смелым и талантливым уникальный шанс стать звездой!», — отметила Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК «Галс».
В ближайшее время посетителей ЦДМ на Лубянке ждет семейный бранч от ресторана «Грабли» и Центрального театра кукол им. С.В. Образцова, веселые мероприятия в честь любимого весеннего праздника — Масленицы, а по субботам музыкальные кавер-группы Diamond Black, Kailedoskop и Women Music Show будут создавать весеннее настроение в Гастрогалерее на 0‑м этаже детского магазина.
Подробная информация о мероприятиях в ЦДМ на Лубянке представлена на сайте: https://cdm-moscow.ru и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.