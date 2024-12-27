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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ВТБ выступил партнером фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

editor
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волшебник изумрудного города
Фото © Пресс-служба «Централ Партнершип».jpg

На большие экраны выходит фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Банк ВТБ – партнер фильма.

«Поддержка таких замечательных проектов для ВТБ это не только вклад в развитие отечественного кинематографа, но и укрепление культурных традиций, формирование связей между поколениями. Без сомнения, это произведение вписано в наш культурный код, с ним росли и мы, и наши родители, а теперь новая экранизация привлечет к экранам самых молодых зрителей. «Волшебник Изумрудного города» — история, которая учит вере в себя, дружбе и стремлению к мечте. Нам важно быть частью таких вдохновляющих инициатив», — отмечает старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Фильм основан на сказке Александра Волкова, знакомой миллионам российских зрителей с детства. Картина перенесет зрителей в волшебный мир, где девочка Элли вместе с Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом отправляется по дороге из желтого кирпича к Изумрудному городу, чтобы найти волшебника, который исполнит их заветные желания.

Это полномасштабная экранизация, которая сочетает живую игру актеров и современные технологии трехмерной компьютерной графики (CGI). Главную роль исполнила юная Катя Червова, а среди актеров — Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников и другие звезды. Режиссером выступил Игорь Волошин, а визуальные эффекты созданы студией CGF. Съемки фильма проходили в Москве, Московской области и Дагестане. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — первая часть трилогии, которая обещает стать новой сказочной франшизой.

Фильм произведен «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), «Кинослово», CGF, Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда кино.

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