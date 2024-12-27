ВТБ выступил партнером фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

На большие экраны выходит фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Банк ВТБ – партнер фильма.

«Поддержка таких замечательных проектов для ВТБ это не только вклад в развитие отечественного кинематографа, но и укрепление культурных традиций, формирование связей между поколениями. Без сомнения, это произведение вписано в наш культурный код, с ним росли и мы, и наши родители, а теперь новая экранизация привлечет к экранам самых молодых зрителей. «Волшебник Изумрудного города» — история, которая учит вере в себя, дружбе и стремлению к мечте. Нам важно быть частью таких вдохновляющих инициатив», — отмечает старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Фильм основан на сказке Александра Волкова, знакомой миллионам российских зрителей с детства. Картина перенесет зрителей в волшебный мир, где девочка Элли вместе с Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом отправляется по дороге из желтого кирпича к Изумрудному городу, чтобы найти волшебника, который исполнит их заветные желания.

Это полномасштабная экранизация, которая сочетает живую игру актеров и современные технологии трехмерной компьютерной графики (CGI). Главную роль исполнила юная Катя Червова, а среди актеров — Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников и другие звезды. Режиссером выступил Игорь Волошин, а визуальные эффекты созданы студией CGF. Съемки фильма проходили в Москве, Московской области и Дагестане. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — первая часть трилогии, которая обещает стать новой сказочной франшизой.

Фильм произведен «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), «Кинослово», CGF, Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда кино.