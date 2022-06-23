Во второй день Московской недели моды показы дизайнеров прошли в разных уголках столицы. Свои коллекции на подиумах парка «Зарядье» представили: Moscow Art-Industrial Institute, «Vivat, MHPI!», Maria Rybakova, Akkulova Albina, YULIA SKALATSKAYA, LURVIN, ZA_ZA, Dear Passenger N., Maison Kaleidoscope, Maison ESVE и BÜRO UNIQUE x Gala Borzova.

Программа Московской недели моды на ВДНХ открылась показом бренда CHAPURIN под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его оркестра.

На Тверской площади прошел показ молодых дизайнеров из РГУ им. Косыгина.

Показы Московской недели моды также доступны онлайн: прямые трансляции Московской недели моды проходят на платформе ВКонтакте в сообществе и в разделе VK Видео.

Также на Московской неделе моды продолжает работу профессиональный B2B-шоурум в Музее моды в Гостином дворе.

21 июня на Московской неделе моды прошли показы:

Moscow Art-Industrial Institute, «Vivat, MHPI!»

На Московской недели моды прошел коллективный показ студентов Московского художественно-промышленного института, который прошел в Большом амфитеатре парка «Зарядье» и получил название «Vivat, MHPI!». Новая коллекция была приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Показ начался с балетного выступления в костюмах с характерными для той эпохи элементами, после которого модели продемонстрировали работы выпускников. Главным материалом коллекции стал тюль. Основную часть совместного показа составляли вечерние ансамбли. Также на подиуме зрителям представили полупрозрачные корсеты, жакеты и мужские пиджаки с элементами деконструктивизма, несколько образов в стиле пэтчворк.

Maria Rybakova (Тверь)

Дизайнер Мария Рыбакова представила коллекцию «Высокие травы», поделенную на две части — повседневную и вечернюю линии. Коллекция вдохновлена светлыми образами картин Венецианова и выдержана в благородных природных оттенках. Дизайнер использовала натуральные премиальные ткани: шелковую органзу, кружево, хлопок, лен. Повседневная капсула состояла из рубах в стиле русского традиционного костюма, сарафанов, блузок, брюк и юбок. В вечерней линии представлены струящиеся платья в пол из органзы, наряды из кружева, расшитые бисером, а также короткие платья с пышными юбками и «футляры» с объемными рукавами. Финальным образом стал белоснежный свадебный наряд, логично завершенный венком из полевых цветов.

Akkulova Albina (Нальчик)

Дизайнер бренда Альбина Аккулова в новой коллекции объединила в органичный симбиоз традиционный костюм народа балкарцев и эпос русских сказок. По подиуму модели плавно шли в длинных нарядах, расшитых стеклярусом, бисером и украшенных золотной вышивкой, гладью и канителью. Особое внимание привлекла ручная вышивка в виде прекрасной Царевны Лебеди на нарукавниках нескольких нарядов. Цветовая гамма коллекции состояла из черного, белого, красного, серого и болотного цветов, которые гармонично дополняли золотистые и серебристые элементы. Помимо вечерних платьев, в линейку также вошли костюм с укороченным жакетом и брюками и несколько лаконичных платьев, которые можно носить и в повседневной жизни.

YULIA SKALATSKAYA

Новая коллекция дизайнера Юлии Скалатской построена на рефлексии на тему гармонии мужского и женского. Линейка выдержана в базовых спокойных цветах, которые разбавляли интересные элементы вроде топа из металлической сетки, огромных брошей в виде цветочных бутонов, цветных кожаных перчаток и широких ремней. В коллекцию вошли фирменные жакеты с нарочито подчеркнутыми линиями плеч, романтичные блузы с оборками, летящие и строгие платья, юбка с оторочкой из перьев, классический и кожаный брючные костюмы, элегантное пальто с принтом «гусиная лапка».

LURVIN

Новая коллекция бренда LURVIN Desire была построена на контрастах. Ключевыми деталями стали утрированная линия плеч, кожаные косынки и шапочки, объемные рукава и обилие кожи, которая соседствовала с более нежными по фактуре материалами. Контрасты нашли свое воплощение в платье с кожаным лифом и воздушной лоснящейся юбкой, жакетах, куртках и юбках, где кожа – опять же – гармонично сосуществовала с мягкими и шелковистыми фактурами. Также запомнился черный блестящий комбинезон из полупрозрачной ткани и финальное черное платье с рукавами-буффами и пышной юбкой, драпированное тюлем.

ZA_ZA (Санкт-Петербург)

В своих работах дизайнер бренда Александра Корякина-Николаева традиционно делает акцент на форму и цвет. В этот раз на Московской неделе моды коллекция тоже получилась яркой и авангардной. Ключевой формой, отражающей суть новой линейки, стал круг. Платья, юбки и топы украшали напоминающие круговорот элементы. Верхняя одежда была выполнены из латекса и ПВХ в сочных оттенках синего и розового. Также в коллекцию вошли несколько оверсайз-свитеров с пестрыми графичными принтами.

Dear Passenger N. (Санкт-Петербург)

Новая коллекция бренда – своеобразное путешествие в эпоху ювелира Рене Лалика. Билетами в эту машину времени стали стилизованные изображения ювелирных произведений мастера, украшавшие спинки и рукава изделий из линейки. Основными материалами коллекции стали итальянский вельвет и деликатно сияющая вискоза. На подиуме были представлены воздушные топы с драпировкой, блузы асимметричного кроя, вельветовые костюмы с необработанными краями, широкие струящиеся брюки и полуприлегающие юбки. Ключевым аксессуаром, завершающим большинство образов, стали прозрачные вуали.

В «Медиахолле 360» в рамках Московской недели моды прошел показ фильма «Московский подиум: десятилетие взлета. 2010–2020».

Maison Kaleidoscope

Дизайнер бренда Екатерина Комбарова создала коллекцию, наполненную символичными узорами: морские мотивы стали символом женской энергии и новых начал, а бутоны лилий — женственности и раскрытия потенциала. Пастельные узоры органично легли на жакеты в стиле кимоно, халаты, трикотажные жилеты, юбки и широкие лоснящиеся брюки. Богемности каждому изделию из коллекции придавали не только растительные принты, но и отделка перьями марабу.

CHAPURIN

Показ Игоря Чапурина проходил на ВДНХ на фоне фонтана «Дружбы народов» под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его ансамбля. На Московской неделе моды дизайнер представил коллекцию haute couture под названием «Антология», в которой переосмыслил все наследие своего бренда. Все вещи из новой линии практически полностью выполнены вручную и в единственном экземпляре. В коллекцию вошли вечерние и коктейльные платья, декорированные вышивкой, перьями марабу и россыпью бисера и кристаллов, комбинезоны сложного кроя, топы и блузы с объемными рукавами.

Maison ESVE

На Московской неделе моды дуэт дизайнеров Maison ESVE показал коллекцию Forte, вдохновленную эстетикой цивилизации майя. Многочисленные рюши, тончайшее кружево, многослойные юбки, асимметричный крой, длинная бахрома, сетка в стразах, этнические мотивы, ненавязчивый металлик, крупные пайетки и воздушные ткани – все это позволило дизайнерам отразить каждую из трех эпох развития древнейшей цивилизации. Дополняли образы моделей бахромчатые клатчи с фермуарами и кружевные леггинсы со штрипками.

BÜRO UNIQUE x Gala Borzova (Самара)

Бренд представил коллекцию весна-лето – 2023, созданную совместно со стилистом Галой Борзовой. Доминанта новой линейки – невесомый фатин, который обрел свою форму в виде платьев с ярусными и многослойными юбками, романтичных блуз с оборками и объемными рукавами и накидок с воротником раф. Удачную партию фатину составили блестки, сетка, перья марабу и другие материалы со сложной фактурой. Помимо вечерних нарядов миди, в коллекцию также вошли коктейльные платья-жакеты, топы и шорты. Это история дружбы и совместного творчества Алены, как талантливого дизайнера, и Галы, как топового стилиста. Невесомый фатин и сетка, сложные фактуры, необычный крой, блестки – все это характеризует коллекцию BÜRO UNIQUE X Gala Borzova, которую смело можно назвать Crazy Couture.

В павильоне №2 «Робостанция» на ВДНХ стартовал проект Tech in Fashion, посвященный современным технологиям в моде. Среди выступающих были Ольга Михайловская, Тимур Ильясов, Светлана Родина, Даниил Берг и другие. Модель и художник Данила Поляков показал арт-перформанс «Возвращение в космос», а визажист Юрий Столяров провел мастер-класс по макияжу в стиле футуризма. Также жители и гости столицы могли посетить выставку технологий моды с «умной» примерочной, 3D-сканером для снятия мерок и другими необычными экспонатами.

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты, которые позволят увидеть столицу через призму моды. Во время прогулки вы познакомитесь с современными музеями, стильными местами города и ресторанами.

Москвичи и гости города также могут посетить лекции и мастер-классы, которые проходят в культурных учреждениях по всей Москве. Полное расписание событий доступно на moscowfashion.ru.

Для Московской недели моды Московская фабрика мороженого АО «БРПИ» специально выпустила 4 эксклюзивных вкуса: эскимо «ГРАНАТ–ФИСТАШКА» в горьком шоколаде, эскимо «КЛУБНИКА–БАЗИЛИК» в белом шоколаде, мороженое «АПЕЛЬСИН–ШОКОЛАД» и «ВАНИЛЬ – БЕРЕЗОВЫЙ СОК» в вафельном стаканчике. Вкусы сезона можно приобрести также на городских площадках фестиваля «Московские сезоны».

Специально для гостей Московской недели моды отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк станут яркими героями модного сезона. Побалуйте себя в перерывах модных показов – загляните в «Метрополь».

Официальный стилист Московской недели моды — «Моне», официальные отели-партнеры «Метрополь» и «Балчуг Кемпински».

Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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