Второй раунд PRO BATTLE League подошел к концу: какие новые имена стали известны

17 ноября завершился второй раунд PRO BATTLE League. Всего в нем приняло участие 90 человек. Раунд подарил много качественных треков и открыл имена талантливых артистов.

Так, например, Apreliya заставила одного из судей умиляться и забрала десятку на первом судейском стриме! А Canterville сдал трек «Una ingenua», который переносит в другую реальность при прослушивании. KATY NIGHT, одна из самых нежных участниц проекта, презентовала целый тизер с качественной картинкой на трек «Суета».

Сами участники отмечают, что проект дает им возможности заявить о себе и реализовать творческий потенциал:

Apreliya:

– Каждому музыканту важно признание его авторской музыки и именно PRO BATTLE League оценил мое творчество в нужное для меня время! Этот проект расширяет знакомства, объединяет людей и дает классный шанс выиграть денежный приз на продвижение своего трека!

Canterville:

– PRO BATTLE League для меня — это поиски новых неожиданных триггеров для творчества, так как сроки очень сжатые. Мне приходится немного заигрывать со своей музой, подобно малышу, оставляющему зуб под подушкой, ожидая монетку. Это одновременно круто и ужасно для меня. Этот баланс удерживает меня от музыкального хаоса в голове, я просто не успеваю «опьянеть» от идей, так что эта некая трезвость в сроках и наличие соперников в таблице держит тебя в правильном напряжении. Ты понимаешь, что каждый, даже самый мелкий позыв к поэзии не стоит упускать. Безусловно, этот проект — важная и нужная площадка для артиста.

KATY NIGHT:

– Для меня проект — это развитие и поиск себя, возможность быть услышанным. Здесь каждая песня находит истинного слушателя.

Напомним, что проект реализуется при поддержке «Росмолодежь.Гранты». Призовой фонд составляет 100 000 рублей, при этом он может быть увеличен благодаря спонсорской поддержке или активному участию зрителей. Призы проекта будут распределены между 8-ми финалистами.

Партнер проекта — приложение «ПАНЧ», в котором можно создавать и продвигать музыку. Участники могут записывать демки, выбирая бит из большой библиотеки и накладывать различные эффекты. Также победители получат грант на обучение по программе «Менеджмент в музыкальном бизнесе» в Бизнес-школe RMA, эксклюзивный продакшн от NO Beatz и продюсирование трека на студии FAUSTROOM. Но главным призом остается 50 000 рублей.

Судьи проекта: LeanJe, R1Fmabes, CHOOZE, Никита LAMPOWAY, Love, Death & Robots, Музыкант вещает, Сергей Подосинов, Роман Сурков.

Со второго раунда общий голос народных судей равен полноценному голосу официального судьи и будет важен не только в спорных ситуациях, но и в рейтинге исполнителей, влияя на их проход в следующий раунд.

В третий раунд пройдет всего 32 человека. Начинается самое интересное, так как все прошедшие участники будут распределены по парам. Борьба за приз станет азартнее и напряженнее. Следите за развитием событий!

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