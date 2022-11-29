Выставочно-образовательный проект Творческих мастерских РАХ «Искусство графической серии» представят в столице

Российская академия художеств совместно с Московской центральной художественной школой представляет выставочно-образовательный проект «Искусство графической серии», демонстрирующий творчество академиков Российской академии художеств и художников-стажeров Творческих мастерских графики РАХ в Москве и Санкт-Петербурге. Экспозиция составлена из серийных произведений станковой и печатной графики, а также книжной иллюстрации. В рамках проекта запланирован ряд творческих встреч и мастер-классов для учащихся МСХШ, которые проведут выпускники и стажёры мастерских.

Алексей Попов. Из серии «В храме». 1993. Офорт

Мария Смольянинова. Из серии «Морская серия». 2021. Офорт

Андрей Харшак. Иллюстрации к произведению М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Борис Бельский. Из серии «El la nave va (И корабль плывет». Шелкография, апликация

Анастасия Вахненко. Серия «Санкт-Петербург». 2021. Лист № 9. Бумага, картон

Академические мастерские – уникальное, не имеющее аналогов явление в художественном образовании. Это высшая ступень подготовки художников, своего рода творческая аспирантура, где у известных мастеров проходят 3-х годичную стажировку выпускники художественных вузов, выдержавшие конкурсный отбор. Творческие мастерские РАХ были основаны в 1947 году. Тогда Постановлением Совета Министров СССР № 2782 в единую академическую структуру были включены художественные вузы, художественные школы и ряд других учебных и научных учреждений в Москве и Ленинграде. Это стало основой так называемой трехступенчатой системы академического художественного образования «Школа – Вуз – Академия», которую Российская академия художеств стремится сохранить по сей день.

Выставочный проект помогает взглянуть на эту систему, проследить на конкретных произведениях преемственность принципов академической школы, опыт, передаваемый от ученика к учителю, сложный процесс формирования мастерства: от ученических работ - до произведений зрелых художников. Поэтому, в первую очередь, авторами произведений, представленных в экспозиции, являются руководители Творческих мастерских - академик РАХ Алексей Дементьевич Шмаринов (Москва) и член-корреспондент Андрей Александрович Харшак (Санкт-Петербург). Также в числе участников проекта уже сложившиеся художники, удостоенные званий и наград, которые прошли полный курс академической художественной подготовки. Например, в Московском академическом художественном лицее (ныне Московской центральной художественной школе) учились Алексей Попов, Борис Бельский, Милеуша Гатауллина, Тимофей Смирнов, Мария Смольянинова, Евгения Воронова.

Отдельный раздел выставки посвящён искусству оформления книги. На мастер–классе, посвящённом иллюстрации, продемонстрируют книги, оформленные академиками Академии художеств СССР и Российской академии художеств, которые возглавляли Творческие мастерские графики в разные годы. Д.А. Шмаринов, Е.А. Кибрик, О.Г. Верейский, Н.А. Пономарев, А.Д. Шмаринов сегодня являются признанными классиками отечественной иллюстрации. В экспозиции также будут показаны работы их учеников и последователей, молодых, но уже зарекомендовавших себя авторов - Дамира Аптикаева, Анны Гошко, Павла Блохина, Евгении Павленко, Ксении Аврамовой, Марьям Садердиновой, Ирины Дедковой, Василия Крушельницкого.

Одной из важнейших задач проекта также является показ графических серий целиком, что позволяет в полной мере раскрыть авторскую задумку. Как пример первого серийного опыта в экспозицию включены произведения учащейся 10 класса МЦХШ Софьи Орловской.

На протяжении 265-ти лет Российская академия художеств заботится о сохранении накопленного опыта – фундамента для создания как традиционных, так и новых форм. Популяризации профессиональной художественной культуры и посвящен этот проект.

Даты экспонирования: 30 ноября 2022 – 17 января 2023.

Текст составлен на основе статьи заведующего Творческими мастерскими РАХ, академика А.А. ТРОШИНА

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