В Крыму подвели итоги кинофестиваля «Мост»

В Судаке завершился первый кинофестиваль «Мост» от арт-кластера «Таврида». Он прошёл в контент-студии «Юг.Кино» — новейшем и не имеющем аналогов на побережье Чёрного моря съёмочном комплексе и в Академии творческих индустрий «Меганом» (проекты «Таврида.АРТ»). 200 молодых кинематографистов из 36 регионов России вместе с опытными игроками киноиндустрии представили публике киноновинки о любви, дружбе, героизме, национальном богатстве и достижениях большой страны.

Кинофестиваль «Мост» — это первое масштабное кинособытие не только для арт-кластера «Таврида», но и для всего Крыма. Оно собрало на побережье Чёрного моря более двух тысяч зрителей, чтобы вместе с ними профессионалы кино и молодые творцы подвели итоги уходящего киногода. За три дня широкой аудитории показали 50 свежих кинопроектов — это художественные и документальные фильмы, сериалы, а также премьеры и работы участников конкурса «Мост. Горизонты».

«Первым кинофестивалем «Мост» нам сразу же удалось занять свою нишу в кинособытиях этого года. Мы привезли не только яркие премьеры, чем, безусловно, очень гордимся, но и подвели итоги киногода — собрали и показали лучшее, оставившее след в российском киносезоне. Кино — это интеллектуальный досуг. Нам очень хотелось, чтобы зрители после показов выходили наполненными эмоциями и киновпечатлениями, которых хватит до следующего «Моста», чтобы было что обсудить с близкими, о чём задуматься, о чём поплакать, над чем посмеяться и, конечно, чем вдохновиться — нашей удивительной страной, её жителями, природой, культурой, искусством и историей», — отметил руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида» Владислав Миронов.

Гости кинофестиваля увидели специальные показы: «Домовёнок Кузя» Виктора Лакисова и «Финист. Первый богатырь» с Юлией Пересильд и Кириллом Зайцевым в главных ролях. Кроме того, среди кинохитов были представлены «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Смотри на меня» Владимира Грамматикова, «Огненный лис» Дмитрия Шпиленка, эксклюзивы от онлайн-кинотеатра Оkko — комедийный сериал «Мамонты» и документальный сериал-расследование «На крючке: когда звонит мошенник» и многие другие.

Никита Высоцкий и Илья Лебедев вместе с композитором Виталием Окороковым лично представили фильм «Любовь Советского Союза», актриса и режиссёр Наталья Бондарчук привезла для гостей кинофестиваля новую документальную картину «Алтай. Зерно будущего», актёр театра и кино Аристарх Венес презентовал сериал «20/22», в котором исполнил главную роль. Зрителям также представил свой первый кинопроект «Про Дарину» популярный блогер Артур Диланян, а блогер из ДНР Катруся рассказала о своём новом сериале — психологическом триллере «Экспрессо» о событиях, которые происходили в мае 2019 года в Донецке. Среди других ярких новинок — короткометражный фильм от партнёра кинофестиваля Института развития интернета «Аба и son», анимационный фильм «Блокадные сказки Серафимы» и документальная история о самоотверженных героях Донбасса «Братство».

«Мост» стал главным молодёжным кинофестивалем этого года. На площадке контент-студии «Юг.Кино» собралось около 200 молодых кинематографистов из 36 регионов страны — участников творческих молодёжных сообществ профессионалов в сфере кино, сценаристов и драматургов «Таврида.АРТ», а также студентов и выпускников профильных творческих колледжей и вузов. 23 работы молодых авторов были представлены на конкурс «Мост. Горизонты», шесть из них стали победителями в разных номинациях. Среди этих работ есть картины, поддержанные Министерством культуры Российской Федерации, в том числе фильм «110», который победил в номинации «Лучшая игровая полнометражная картина», режиссёра Ильи Михеева с Елизаветой Боярской в главной роли.

«Кинофестиваль «Мост» замечательный, он даёт новые возможности молодёжи — «Таврида» действительно объединяет. Здесь были удивительные зрители — чуткие, тонкие, интересующиеся молодые люди. И если в сердце даже одного человека, который посмотрел наш фильм, сохранится память о Великой Отечественной войне — значит, мы уже снимали не зря. Мы не должны забывать о том, что с нами было, для того чтобы жить сейчас и сохранять своё Отечество», — поделилась победительница в номинации «Лучшая документальная полнометражная картина», режиссёр фильма «Июньская полынь» Юлия Бочарова.

Молодые таланты имели возможность представить свои работы широкой аудитории и получить оценку от профессионального сообщества — деятелей киноиндустрии, в числе которых были актриса, режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Бондарчук; актёр театра и кино Игорь Днестрянский; художник-постановщик, обладатель приза «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля Елена Окопная; режиссёр, оператор Олег Лукичёв и другие.

«Я так рада, что я здесь, в Крыму. Здесь я снимала, здесь я размышляла. Но ещё никогда не была на «Тавриде», зато бывал мой сын Иван Бурляев. Так вот когда я посмотрела конкурсные фильмы, я очень порадовалась — особенно за мой любимый ВГИК. Все фильмы замечательные, все они без компьютерной графики, видно, что они сделаны, прежде всего, сердечно! Участники программы «Мост. Горизонты» достигли уже того мировоззренческого уровня, когда им есть что рассказать. Даже я была в потрясении: некоторые фильмы у меня вызвали слёзы. Я увидела молодых людей, всем сердцем радеющих за современные реалии. Это очень важно!» — рассказала легендарная актриса и режиссёр Наталья Бондарчук.

В свою очередь Елена Окопная, художник-постановщик и художник по костюмам фильма Алексея Германа-младшего «Воздух», представленного на кинофестивале «Мост», отметила, что увидела за эти дни большое количество молодых людей, которым хочется создавать кино — не как продукт, а как искусство. Она подчеркнула, что такое мероприятие даёт надежду на то, что в стране становится всё больше энергии, чтобы создавать что-то новое. Кинопоказы дополнили деловая программа, паблик-токи, мастер-классы, где гости смогли освоить и углубить свои знания о кинопроизводстве.

От профессионалов киноиндустрии желающие узнали всё о процессе съёмок и создания фильмов — от идеи до показа, а также о том, как создавать качественный социально значимый контент, зарабатывать на фильмах и стать популярными в своём регионе. Так, эксперт VK поделился советами по созданию контента и провёл практические занятия по съёмке. За все дни программы на кинофестивале «Мост» для гостей прошли 30 мастер-классов. На протяжении всего кинофестиваля гостей также сопровождала музыка. Со своими песнями перед зрителями выступили Akmal’, Александр ST, Лёша Свик, PLC, Стас Ярушин, группа Акапелла Экспресс, резиденты арт-кластера «Таврида».

Уже через несколько дней после окончания кинофестиваля на площадке контент-студии «Юг.Кино» начнёт съемки своего шпионского детектива «Центурия» режиссёр Андрей Симонов.

Кроме того, за время кинофестиваля арт-парк «Таврида» пополнился двумя новыми арт-объектами — «Темпоритмы» и «Супернова». Их создал художник, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Поляков.