Быть предпринимателем = вдохновлять!

Какой человек сегодня не мечтает вдохновлять других? У некоторых это так и остаётся только в мечтах, а вот другие не теряют возможности воодушевить людей вокруг. Они показывают, что невозможное возможно. Одним из таких вдохновителей является Мерине Меликян – основатель компании «Юный артист», генеральный продюсер Международного проекта «Счастье», член Совета предпринимателей в городе Москве.

21 февраля в Стар Хабе на Красном Октябре Мерине провела семинар «Секреты творческого бизнеса. Как не допустить грубых ошибок». Уникальность мероприятия заключалась в представлении реального бизнес-проекта, который успешно реализовался и процветает уже на протяжении 5 лет. Никаких пустых речей в тот вечер от спикера не прозвучало. Предприниматель доступным языком объяснил, как стартануть и остаться в плюсе при любых обстоятельствах. COVID-19 не прошёл бесследно для её компании. Благодаря быстрому реагированию на экстренную ситуацию и умению перестраиваться, «Юный артист» не потерял ни одного ученика, наоборот, увеличил их количество.

Мерине не стала скрывать своих ошибок. Откровенно рассказала, что были промахи и в постановке задач, и в подборе кадров, выборе помещения. По её словам, набивать шишки порой полезно, только так ты поймёшь, каким образом двигаться дальше.

Важной темой для обсуждения стала государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Мерине развеяла миф «Государство погубит ваш бизнес».

— Нет, оно может реально оказать помощь. Надо только конкретно сформулировать свой вопрос, — отметила она.

Участники внимательно слушали спикера и записывали каждое слово за ним. Кульминацией вечера стал ответ на главный вопрос «В чём заключается секрет творческого бизнеса Мерине Меликян?». Он оказался достаточно прост. Мерине уверенно, без лишних дум произнесла: «Цель и вдохновение».

— Помните, вы сами вдохновитель своего бизнеса. Прислушивайтесь к другим, но не забывайте про внутренний голос. Главное в бизнесе найти то, что будет вдохновлять, тогда вы не опустите руки и добъётесь успеха, – этими словами Мерине под бурные аплодисменты завершила свой первый семинар.

Аудиторию приятно удивило, что предприниматель не только говорил о себе, но и дал возможность девушкам и парням поделиться своими бизнес-идеями. Каждый участник получил приятный бонус от спикера – бесплатную консультацию в ZOOM.

После окончания мероприятия люди долго не расходились. В глазах читалось, что каждый задумался о своём предмете вдохновения. Мыслительный процесс успешно запущен! На подходе реальные действия. Мерине Меликян в очередной раз смогла вдохновить других своим делом и зажечь внутренний огонёк. Она не напичкала поверхностной мотивацией, а искренне, от души, как товарищ, задала верные координаты. Кто знает, может, сегодняшние участники совсем скоро станут её бизнес-партнёрами и уже сами начнут вдохновлять других, ведь быть предпринимателям, значит вдохновлять!

Гульнара ДАХИВНИК

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