Вышел новый роман Татьяны Гармаш-Роффе «Арка Купидона»

«Арка Купидона» Татьяны Гармаш-Роффе – новая глава в истории о приключениях частного детектива Алексея Кисанова. Цикл о нем насчитывает уже более 30 книг! Некоторые романы были экранизированы.

Действие романа разворачивается в Париже, Москве и даже на Балеарских островах. Частный детектив Алексей Кисанов помогает Реми Делье, французскому детективу и своему давнему другу, разыскать наследников финансиста Этьена Пасье. Вместе с ними в поиске участвует Ксения, жена Реми (эту компанию читатель помнит еще с романа Гармаш-Роффе «Шантаж от Версаче», где завязываются все отношения).

Однако простая житейская завязка приводит к самым неожиданным тайнам и открытиям, которые становятся все мрачнее с каждой главой. Эдакий «детектив-матрешка», где, открыв первую куклу, вместо разгадки получаешь новый вызов. Казалось бы, решался всего-то банальный вопрос о деньгах, — как вдруг замаячил призрак преступления прошлых лет, тщательно скрываемого. Хуже того, внезапно над членами семьи наследников нависает черной тенью угроза смерти. Как все это связано? И чем все закончится?

Однако роман Татьяны Гармаш-Роффе не только о преступлениях и расследованиях. Это трагическая история о крушении семейства, о любви и предательстве. И о карме, несущей наказание за содеянное зло.

Книги Татьяны Гармаш-Роффе давно завоевали сердца множества поклонников историй о загадках и тайнах. Более двух десятков лет она радует своих читателей остросюжетными романами, число которых уже превысило 30. Особое место в произведениях Татьяны Гармаш-Роффе занимает Франция, чарующая и неповторимая.

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