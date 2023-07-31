Вышла в свет книга Дмитрия Овсянникова «Брабантский мастер Иероним Босх»

Иероним Босх – художник, в биографии которого до сих пор много пробелов и загадок. Кем же был знаменитый брабантский мастер?

Босх родился в Нидерландах в городе Брабант. Точная дата его рождения неизвестна, но предполагается, что художник появился на свет в 1450-х. Босх рос в семье живописцев, поэтому первые уроки живописного ремесла он скорее всего получил дома. Примечательно, что Босх – это псевдоним, который художник взял, чтобы отделиться от остальных представителей своего знаменитого рода. Первые известные картины живописец создал в 1470-х годах, что опять же предположительно, потому как Босх не датировал ни одну из своих работ.

Вообще Босх будто бы сам хотел остаться в тени истории. От него не сохранилось каких-либо документов, писем или дневников. Да и самых известных картин Босха всего около 20, что мало по сравнению с другими художниками.

Зато творчество живописца веками привлекает искусствоведов и исследователей, желающих разгадать все его загадки. Многие до сих пор не могут понять, почему он выбирал для своих картин такие страшные и странные сюжеты. В мире искусства популярна теория о том, что Босх использовал особый язык символов и метафор, понятный только жителям Европы Средневековья.

Существует еще несколько занятных теорий. Первая заключается в том, что Босх был адептом секты, поэтому его творчество связывают с религиозной ересью. Другая теория гласит, что в своих работах художник зашифровал тайны, открывшиеся ему при изучении древних эзотерических дисциплин: алхимии, астрологии, черной магии. А некоторые и вовсе считают, что Босх был пришельцем и знал больше, чем обычные земляне.

Одной из наиболее рациональных кажется теория о том, что Босх всего лишь жил в очень непростое и мистическое время. Тогда люди были крайне религиозны и с ужасом ждали осуществления пророчества о конце света в 1500 году, повсюду шла охота на ведьм и борьба с колдовством. И все это закономерно нашло отражение в творчестве художника.

В обычной жизни Иероним Босх был вполне дружелюбным и оптимистичным человеком, по крайней мере на это указывают некоторые исторические факты. И от того еще более удивительными кажутся его мрачные и порой ужасающие картины.

Ближе познакомиться с жизнью Босха можно в книге Дмитрия Овсянникова «Брабантский мастер Иероним Босх». Отличительная особенность книги в том, что это не классическая биография, а художественный роман на основе реальных исторических фактов. Так что понравится он и любителям художественной литературы, и поклонникам исторической прозы.

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