Выставка авторских кукол Татьяны Устиновой открывается в Военно-техническом музее

8 марта в Военно-техническом музее открывается выставка авторских кукол Татьяны Устиновой. Самые разные по возрасту, сюжету и назначению работы, объединенные темой «Куклы и люди», расскажут о времени, о себе и об авторе.

Работы мастера известны многим. Выставка Татьяны Устиновой уже работает в Смоленске, ее куклы выставлены в музее монастыря на Старой Ладоге. Обрядовые, игровые и обереговые куклы – участницы всех мероприятий клубов исторической реконструкции в Твери, Санкт-Петербурге, Москве. Русская кукла мастера Татьяны Устиновой известна в Норвегии и Польше.

Теперь этих кукол можно увидеть и в Военно-техническом музее. Это подарок музея женщинам к самому теплому и доброму весеннему празднику. Но автор приготовила и личный подарок – для всех гостей после торжественного открытия Татьяна Устинова проведет мастер-класс по изготовлению кукол.

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