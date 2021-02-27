Состоялся #ЛитМост с автором молодежного фэнтези Лией Арден

24 февраля 2021 года при поддержке ЦБС ЦАО и библиотеки №13 им. Н.Г. Чернышевского прошла очередная встреча проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». На связь с читателями вышла Лия Арден – автор популярных молодежных фэнтези-романов. Молодая и уже очень успешная писательница из Петербурга живет и творит в Корее.

Она пишет истории про любовь и приключения в созданных ею мирах. И сама говорит, что ее книги — это цикл о добре и зле и о том, что вещи часто оказываются совсем не тем, чем казались в начале.

Отвечая на традиционный первый вопрос, Лия рассказала, что для нее библиотеки – возможность бесплатно прочитать неограниченное количество книг и материалов, которые можно найти только там. По образованию она культуролог, поэтому учеба была бы невозможна без библиотек.

Ее любовь к востоку и его культуре началась еще в школе. Семь лет она уже живет в Корее, куда однажды приехала изучать язык. Корейская ментальность, культура, мифология и работоспособность повлияли не только на сюжеты, которые Лия создает, но и на ее стиль работы. Отвечая на вопросы, она посоветовала, где побывать, что посмотреть и что съесть в Южной Корее. Рассказала о любимых дорамах и k-pop группах — неотъемлемой части современной корейской культуры.

Выдумывая персонажей и события, Лия опирается на свои знания как культуролога, а также на собственный музыкальный опыт. Писательница рассказала, что единственное, что пришлось специально изучать – стрельбу из лука. Тогда просмотрела массу роликов, чтобы понимать процесс.

Писать книги она начала, потому что однажды ей приснилась кульминация романа.

Свои истории Лия создает в первую очередь для себя, даже не будучи уверенной, что книга выйдет в издательстве. Заниматься литературой всерьез она стала в 2019 году и тогда пропала из интернета почти на год – работала над книгой.

Лия Арден пишет быстро и много. Она создала уже пять оригинальных миров. Но если понимает, что рассказала о мире все, что хотела, завершает цикл и обращается к другим историям. Она поделилась тем, что писали люди, которых ее книги вдохновили на литературные опыты. Сама Лия восхищается и вдохновляется работоспособностью Кинга, хотела бы поработать с ним и вторым любимым автором Шеннон Чакраборти.

Лия рассказала, что фэнтези она начала читать в подростковом возрасте и с тех пор очень любит, но этой истории не случилось, если бы не премьера первого фильма цикла «Властелин колец». Лия убеждена, что писатель создает миры, похожие на те, о которых любит читать. Поэтому она пишет о том, что увлекает ее — янг-эдалт фэнтези. «Чтение — отчасти бегство, книги меня расслабляли, давали заряд положительных эмоций. Хочу, чтобы у моих читателей тоже улучшалось настроение», говорит писательница. И свой день она начинает с сообщений читателей – они вдохновляют и дают энергию писать дальше.

Во время эфира было задано много интересных вопросов, авторы трех из которых, выбранных Лией Арден, получат книги в подарок.

Ниже мы публикуем запись трансляции:

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