Выставка «Берега. Московская школа живописи» открывается в МВК РАХ

13 апреля 2022 года в МВК Российской академии художеств открывается выставка старейшего творческого союза страны – Московского Союза художников. В своих произведениях известные столичные живописцы, среди которых академики и члены-корреспонденты Российской академии художеств, показывают огромный спектр художественного и стилистического самовыражения в рамках одной школы. Каждая групповая выставка МСХ не только объединяет в одном пространстве мастеров разных поколений, учителей и учеников, но и позволяет проследить диалог, который возникает на разных «берегах» московской школы живописи: между традиционализмом и импровизацией, между опытом и новаторством.

Алексей Суховецкий. Натюрморт с паяльной лампой. 2017

Анатолий Любавин. Спасская башня. 2020

Виктор Глухов. Mon Bonaparte. 2018

Виктор Калинин. Афон. 2014

Цель проекта — по-новому взглянуть на творчество авторов через призму времени. Экспозиция, в которой присутствует и небольшой ретроспективный раздел, обозначает несколько основных направлений развития московской школы живописи ХХ-ХХI веков.

Конкретика реалистического изображения натуры представлена работами Алексея Суховецкого, Ивана Полиенко, Вячеслава Стекольщикова, Валерия Полотнова, Сергея Гавриляченко, Николая Зайцева и других мастеров. Остроту цветового ощущения демонстрируют Виктор Калинин, Анатолий Любавин, Виктор Разгулин, Ирина Лотова. Субъективное восприятие окружающего мира, его творческая интерпретация передана в произведениях Татьяны Назаренко, Натальи Нестеровой, Ирины Старженецкой, Ольги Булгаковой, Александра Ситникова, Натальи Тестиной. Точность проработки цветового пространства холста можно наблюдать в работах Виктора Глухова, Евгения Ромашко, Виктора Русанова, Николая Тужилина и других художников.

Несмотря на многообразие творческих индивидуальностей, живописных стилей, тем и сюжетов, авторов объединяет общее стремление к обретению духовности и живописной свободы. Произведения, представленные в залах МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели, по праву составляют сокровищницу изобразительного искусства нашего времени.

Выставка приурочена к 90-летию МСХ.

Материал подготовлен на основе статьи Радославы КОНЕЧНЫ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.