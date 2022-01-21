Выставка «Cute lying memories / Милые ложные воспоминания» открывается в Галерее «На Каширке»

​28 января 2022 года в галерее «На Каширке» Объединения «Выставочные Залы Москвы» состоится вернисаж выставки художницы Екатерины Сериковой «Cute lying memories / Милые ложные воспоминания» — обращение к феномену послесоветской домашней фотографий через современную визуальную культуру.

​Екатерина работает с темой воспоминаний. Ключевой образ в её работах – это ребёнок, загадочное и чистое существо – универсальный романтический образ фотографий любой эпохи. С темой памяти художница работала в рамках выставки «Призракология постсоветских пространств» (HSE Art gallery, 2021), образу ребёнка была посвящена её персональная выставка «ЧИСТЫЙ.НЕЗАПЯ́ТНАННЫЙ» (disk organization, 2021)

​На выставке «Cute lying memories / Милые ложные воспоминания» в галерее «На Каширке» Екатерина Серикова обращается к феномену домашней фотографии 90-х — 00-х годов. Фото-фоны — основной мотив, с которым работает художница, как с элементом ложного воспоминания. Фото-фон — портал в лучшее место, например, к вершинам Монблана, были и пейзажи с берёзами, но тоже слишком красивые, чтобы быть правдой. Екатерина Серикова на своих картинах помещает фигурки детей в эти психоделические ландшафты: мальчик на огромном красном цветке, девочка в розовом платье с утренника зависла над водопадом.

​Художница деконструирует сентиментальные воспоминания: личная история становится объектом поп-культуры. Живопись, графика, печати на ткани и другие объекты наполняют интерьеры милой комнаты памяти.​

Сопроводительная программа к выставке включает кураторские экскурсии, мастер-класс по монотипии, которые проведёт автор выставки Екатерина Серикова, ридинг книги «The Aesthetics and Affects of Cuteness» («Эстетика и аффекты милого»).

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