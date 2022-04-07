Выставка «Давай играть как раньше» открывается в Доме музеев на ВДНХ

14 апреля 2022 года в Доме музеев на ВДНХ состоится открытие выставки «Давай играть как раньше», посвященной игрушкам советских времен.

Эта выставка предлагает всем взрослым вспомнить о том, что они тоже когда-то были детьми, рассказать детям и внукам о своём детстве и показать им, что было в игрушечном арсенале их пап и мам, бабушек и дедушек. Машинки, куклы, плюшевые мишки, кубики, пирамидки, обручи, мячи, головоломки и диафильмы – кажется, что вся наша большая страна работала на своих маленьких граждан, помогая им овладевать первыми социальными навыками и расти здоровыми и счастливыми.

На выставке частные музеи и коллекционеры представят практически весь спектр игрушек, которые были у советских детей. Самые популярные покажет Музей советского детства из Сергиева Посада. Пятнашки, игра «За рулём», танк, стреляющий простыми карандашами, полный набор военной техники Тульского патронного завода, выжигательные аппараты, металлические грузовики, неваляшки, куклы в образах героев советских мультфильмов – каждый взрослый обязательно найдет среди них свою любимую детскую игрушку. Для выставки музей также приготовил интересные настольные игры и металлические конструкторы, и у всех желающих будет возможность в них поиграть.

Богатейшее собрание игрушек представит коллекционер из Москвы Ольга Рябцева. Чего в нём только нет: резиновые ребята и зверята, целлулоидные и полиэтиленовые куклы, предметы кукольного быта, мягкие игрушки, книжки и школьные принадлежности – более двухсот экспонатов.

Посетители увидят часть коллекции Музея игрушек Александра Грекова из Сергиева Посада: «Мальчика в красном берете» и куклу «Гимнастка», созданные по эскизам знаменитого ленинградского скульптора, живописца и графика Льва Сморгона, заводного доктора, наливающего в стаканчик рыбий жир, кукол в национальных костюмах, кукольную посуду и мебель, ретроавтомобиль, самолеты, игрушечное оружие и многое другое.

И если Музей игрушек Александра Грекова и коллекционер Ольга Рябцева отобрали для выставки экспонаты в основном советского производства, то Музей уникальных кукол вместе с редчайшей фарфоровой российской куклой фабрики «Журавлев и Корешков», чья продукция в 1928 году была уничтожена за излишнюю буржуазность, и другими отечественными игрушками привезет куклы, сделанные в ГДР.

Еще одна немецкая игрушка, железная дорога PIKO, приедет из музея «Дедушкин чердак». Эта дорога выпускалась под заказ СССР и появилась в широкой продаже в 60-е годы. Тогда она казалась вершиной технического совершенства и была мечтой всех советских мальчишек.

Впрочем, как и педальные транспортные средства. Ну а кто из советских детей не хотел стать счастливым обладателем хотя бы одного из них? Во времена СССР это были игрушки, а сейчас – коллекционные раритеты, которыми с гостями Дома музеев поделится коллекционер из Химок Олег Багров. Довоенная машина «ЗИС», красавец «Урал» — миниатюрная копия «Победы», автомобили «Малыш» и «Москвич третьей серии», очень редкая машина «Ракета», внедорожник «Муравей», мотороллер «Крошка» – некоторые из этих моделей будут размещены на площадке перед Домом музеев, и дети смогут проверить в их деле.

Коллекцию педального транспорта дополнят лошадки-качалки, ставшие за свою многовековую историю буквально символом детства. Одиннадцать лошадок и огромный слон с качающейся головой, будто сошедшие со страниц стихов Агнии Барто, из собрания москвички Елены Кармацкой наверняка порадуют всех, кто придет на выставку.

Кстати, на стихи Агнии Барто было создано диафильмов. В Доме музеев будет установлен проектор для их просмотра, и взрослые смогут передать своим детям ощущения, которые они испытывали при прокручивании пленки и смене цветных картинок на экране из обычной белой простыни.

Украшением выставки станут рисунки юных художников Студии Анны Волчковой, пробующих себя в разных техниках, как настоящие мастера.

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