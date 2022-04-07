Дуб, который видел Рюрика

9 апреля 2022 года Белокаменном подклете Старого Английского двора откроется выставка «Щит России» к 1160-летию зарождения российской государственности.

Необыкновенно богата русская земля на уникальные исторические находки, подтверждающие былинные рассказы или летописные легенды. 25 августа 2021 года пресс-служба Новгородского музея-заповедника сообщила о находке, датируемой второй половиной IX века. В Великом Новгороде специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили конструкцию из длинных дубовых бревен. Чуть больше полугода назад учеными было сделано предположение, что почти нетронутое временем основание деревянной крепости относится к периоду правления легендарного князя Рюрика. А недавно дендрохронологические исследования спилов тех самых дубовых бревен подтвердили датировку – 862 год.

Конечно, кураторы-историки парка «Зарядье», которые находятся в постоянном поиске артефактов, не смогли остаться в стороне от сенсационного открытия и привезли спил одного из древних дубов в Белокаменный подклет Старого Английского двора. Именно спил дуба из основания Рюрикова городища с его годичными слоями позволил кураторской мысли проникнуть в глубь веков и создать выставку о вневременных символах нашей страны.

Наше государство с самого начала создавало систему застав, приграничных крепостей и засечных черт, полагая своей основной целью защиту русского народа и союзников.

«Любому народу нужны символы, в которых концентрируются смыслы его истории, судьбы и предназначения,» – говорит куратор выставки Андрей Иванов. «В 2021 году жизнь подкинула компактный осязаемый символ начала русской государственности – основание крепости. Из «Повести временных лет» мы знаем, что 862 год, которым датируется находка – год призвания на Русь военачальника варягов по имени Рюрик. Важность находки в том, что до нее события вокруг Рюрика считались полулегендарными. Много спорили, был ли такой персонаж вообще. Место, где нашли наши бревна – называлось условно «Рюриковым городищем», но доказательств связи с реальным Рюриком не было. Теперь ясно: «Повесть временных лет» не обманула, Рюрик реален. А в начале Руси была крепость».

Куратор выставки Евгений Авдеенко: «Главный экспонат выставки «Щит России» – спил дуба из основания Рюрикова городища – это точка прямого и обратного отсчета. От его порубочной даты в 862 году исчисляется история государства Российского, однако годичные кольца дерева позволяют погрузиться в историю вплоть до 710 года, когда наш дуб пророс из жёлудя первым робким ростком… Таким образом мы совершаем временной вираж и захватываем такие события как принятие иудаизма Хазарским каганатом, битва при Пуатье, событие Мияке (вспышка солнечной активности, проявившаяся в повышенной в 20 раз от нормы концентрации С-14 (углерода-14) в кольце 774 года), Седьмой вселенский собор 787 года, провозглашение Карла Великого императором Запада, основание Кхмерской империи и поход русов на Константинополь».

Выставка «Щит России» имеет прямое отношение к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, отражая в мультимедийной экспозиции колорит традиционной оборонительной архитектуры и связанную с ним систему культурных ценностей.

В инфографике «История крепостей российских» можно увидеть самые известные российские укрепления от VI до XVIII века: Дербент (VI), Судак (VII), Ладога (VIII), Новгород (859), Изборск (862), Псков (903), Московский кремль (1156) и Китай-город (1538), Кронштадт(1704) и другие.

ХХ век представлен набором знаковых «стояний» периода обеих мировых войн: крепость Осовец (1915 год), города-герои Великой Отечественной войны – Брест (1941), Москва (1941-1942), Ленинград (1941 – 1944), Сталинград (1942 – 1943) и Севастополь (1941 – 1942).

В мультимедийной части экспозиции – интервью историков-кураторов Андрея Иванова и Евгения Авдеенко, художника и сокуратора Никиты Лукинского, а также научных консультантов выставки: Натальи Хвощинской – доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН – начальника экспедиции на Рюриковом городище и Андрея Долгих – кандидата географических наук, старшего научного сотрудника отдела географии и эволюции почв Института географии РАН. На экранах можно увидеть съемки с места раскопок, а также узнать тайны дендрохронологии.

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